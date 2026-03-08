Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लान

केंद्र सरकार ने दोबारा यह बात स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है। भारत की एनर्जी सप्लाई की स्थिति सुधर रही है। होर्मुज स्ट्रेट से कार्गो मूवमेंट फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में LPG कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि आरोप गलत हैं।





केंद्र सरकार ने कहा कि पिछला बयान सिर्फ पेट्रोल और डीजल के बारे में था। यह LPG के बारे में नहीं था। भारत होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर निर्भरता कम करने के लिए अपने क्रूड ऑइल सोर्सिंग को डायवर्सिफाई कर रहा है। भारत का लगभग 60% क्रूड इंपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से आता था। अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 70% हो गया है। Edited by : Sudhir Sharma