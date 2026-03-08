केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलान

Rahul Gandhi made several big announcements in Kerala : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केरल में मास्‍टर स्‍ट्रोक लगाया हैं। खबरों के अनुसार, राज्‍य में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आएगी तो राज्य में कई बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। कांग्रेस की ओर से जारी इन घोषणाओं में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये घोषणाएं 'पुथुयुगा यात्रा' की आखिरी रैली में कीं।

महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजना

वेलफेयर पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीना

5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन

राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना

राहुल गांधी का कहना है कि इन गारंटियों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, परिवारों को आर्थिक राहत देना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राहुल के मुताबिक, ये गारंटियां केरल के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

