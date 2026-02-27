जब राहुल गांधी की बहन प्रियंका में हुई अनबन, आखिर कैसे दूर हुआ अबोला

Rahul Priyanka Gandhi story: सियासत के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राहुल और प्रियंका गांधी के बीच भी आम भाई-बहनों की तरह जबरदस्त नोक-झोंक होती है। हाल ही में प्रियंका गांधी के उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंसे बिना नहीं रह सके। राहुल ने बताया कि कैसे प्रियंका उनसे इतनी नाराज थीं कि फ्लाइट में भी बात नहीं की, लेकिन फिर वायनाड की मिट्टी ने वो कर दिखाया जो कोई 'शांति वार्ता' भी नहीं कर सकती।

जब मां ने पूछा- प्रियंका कैसी है?

राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि 22 साल की राजनीति के बाद अब वो जनता के सामने अधिक पारदर्शी होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने घर की बात साझा की। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि इसका जिक्र उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी से भी करना पड़ा। जब मां ने प्रियंका का हाल पूछा, तो राहुल का जवाब था— वह मुझसे नाराज है और बात नहीं कर रही। इसके बाद राहुल ने प्रियंका की नाराजगी को दूर करने के लिए अपनाई गई अपनी तरकीब का भी खुलासा किया।

...और अबोला खत्म हो गया

राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने प्रियंका को वायनाड लाकर 'जाल' में फंसा लिया, क्योंकि यहां के लोगों का प्यार देखकर वह अपनी नाराजगी भूल गईं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से वायनाड तक की यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा खामोश रहीं, लेकिन वायनाड पहुंचते ही दोनों के बीच 'अबोला' टूट गया। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि राजनेताओं को अपने और अपने जीवन में चल रही चीजों के बारे में जनता के सामने अधिक पारदर्शी होना चाहिए।





उल्लेखनीय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड के साथ ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा था, जहां प्रियंका ने विजय हासिल की थी।

