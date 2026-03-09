उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी: राजस्थान में पारा 40°C पार, कई राज्यों में लू का अलर्ट

Weather Update 9 March : उत्तर भारत के कई राज्यों में अब गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। कई शहरों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के पिलानी में रविवार को सर्वाधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कई स्थानों पर लू का अलर्ट जारी किया।

राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, भोपाल, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के बड़े शहरों में तापमान बढ़ गया है। पहाड़ी राज्यों में भी तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चल रहा है।

मध्यप्रदेश में गर्मी का असर

मध्यप्रदेश में इन दिनों गर्मी के तेवर दिखाई देने लगे हैं। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मालवा निमाड़ में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। उज्जैन में 36.7 डिग्री, ग्वालियर में 36.5 डिग्री, इंदौर में 35.8 डिग्री, भोपाल में 34.8 डिग्री और जबलपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

यूपी में शुष्क रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है। इस वजह दोपहर के समय गर्मी का असर बढ़ सकता है। लोगों को गर्म हवाओं का एहसास भी हो सकता है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है।

पंजाब और हरियाणा में कैसा है मौसम

पंजाब और हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दिन के समय धूप तेज रहने के कारण तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है। सुबह और रात के समय मौसम सुहावना रह सकता है।

7 राज्यों में बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 9 से 14 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

