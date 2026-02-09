Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या, जांच शुरू

मृतक अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था। उसे मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप था कि अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था और उसके पास से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा भी किया गया था। Edited by: Sudhir Sharma