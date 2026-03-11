बुधवार, 11 मार्च 2026
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 11 March 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 11 मार्च 2026 (12:14 IST)

केजरीवाल बोले, तेल-गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है

arvind kejriwal on gas and oil crisis
दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। पल पल की जानकारी...


12:13 PM, 11th Mar
दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। लोगों को शादियां स्थगित करनी पड़ रही है।

11:35 AM, 11th Mar
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि थोड़े समय के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाला रूसी तेल पहले से ही समुद्र में था और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा। ALSO READ: कैरोलिन लेविट ने बताया, भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदी की अनुमति?
