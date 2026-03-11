कैरोलिन लेविट ने बताया, भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदी की अनुमति?

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि थोड़े समय के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाला रूसी तेल पहले से ही समुद्र में था और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा।

लेविट ने कहा कि भारत हमेशा से उनके साथ अच्छी भूमिका में रहा है। इसी वजह से भारत के लिए थोड़े समय के विशेष कदम उठाया गया है। इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ग्लोबल तेल सप्लाई को स्थिर रखना है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने लिए टेंपरेरी छूट दी है।

उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेजरी सेक्रेटरी और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से पहले बातचीत की। सहमति बनने पर भारत को दी जाने वाली इस छूट को मंजूरी दी गई है। लेविट ने जोर देते हुए भारत को एक अच्छा एक्टर बताया है।

“Our allies in India have been good actors and stopped buying sanctioned Russian oil. So we have temporarily permitted India to accept that Russian oil at sea”.



White House Press Secy

Karoline Leavitt



This is unprecedented humiliation of India and of an Indian Prime Minister pic.twitter.com/gjKc8hkvQN — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) March 11, 2026 लेविट के अनुसार, इससे पहले भी भारत ने पाबंदियों के हिसाब से काम किया है। पहले भी जब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया गया तो उन्होंने इसे सहजता से मान लिया था। लेविट ने रूसी तेल पर भारत को दी गई छूट को ईरान के साथ युद्ध के चलते ग्लोबल तेल बाजारों में आई रुकावट को ठीक करने के लिए लिया गया कदम कहा। लेविट के अनुसार, इससे पहले भी भारत ने पाबंदियों के हिसाब से काम किया है। पहले भी जब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया गया तो उन्होंने इसे सहजता से मान लिया था। लेविट ने रूसी तेल पर भारत को दी गई छूट को ईरान के साथ युद्ध के चलते ग्लोबल तेल बाजारों में आई रुकावट को ठीक करने के लिए लिया गया कदम कहा।

गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में चल रह संघर्ष की वजह से तेल सप्लाई में आए संकट के बीच भारत को 1 माह के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी जाएगी।

