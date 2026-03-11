बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , बुधवार, 11 मार्च 2026 (08:13 IST)

अमेरिका में 50 साल बाद बनेगी नई तेल रिफाइनरी, 300 अरब डॉलर की परियोजना में रिलायंस का बड़ा निवेश

trump announces New Oil Refinery in US After 50 Years
मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ 12 दिनों से चल रहे युद्‍ध के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 50 साल बाद अमेरिका में नई तेल रिफाइनरी बनने जा रही है। 300 अरब डॉलर की इस परियोजना में रिलायंस भी शामिल है। इससे अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।
 
राष्‍ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, अमेरिका असली एनर्जी दबदबे की ओर लौट रहा है! आज, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग, ब्राउन्सविले, टेक्सास में 50 साल में पहली नई U.S. ऑयल रिफाइनरी खोल रही है। यह एक ऐतिहासिक 300 बिलियन डॉलर की डील है — U.S. इतिहास की सबसे बड़ी, अमेरिकी वर्कर्स, एनर्जी और साउथ टेक्सास के महान लोगों के लिए एक बड़ी जीत! 
ट्रंप ने रिलायंस को दिया धन्यवाद
उन्होंने कहा कि इस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी, रिलायंस का धन्यवाद। यह हमारे अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, परमिट को आसान बनाने और टैक्स कम करने की वजह से है, जिससे हमारे देश में अरबों डॉलर की डील्स वापस आ रही हैं।

यह दुनिया की सबसे साफ रिफाइनरी

उन्होंने कहा कि ब्राउन्सविले पोर्ट पर एक नई रिफाइनरी, U.S. मार्केट्स को बढ़ावा देगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगी, अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, अरबों डॉलर का इकोनॉमिक असर डालेगी, और यह दुनिया में सबसे साफ रिफाइनरी होगी। यह ग्लोबल एक्सपोर्ट को ताकत देगा, और उस इलाके में हजारों नौकरियां और ग्रोथ लाएगा जो इसके लायक हैं। अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस ऐसा ही दिखता है। अमेरिका फर्स्ट, हमेशा!"
