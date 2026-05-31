हमलों को लेकर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लगाया फोन, अभिषेक ने क्‍यों जताया आभार, जानिए क्‍या हुई बात?

Abhishek Banerjee and Kalyan Banerjee Attack Case : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमा दिया है। मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।





लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमा दिया है। मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे एक साजिश के तहत किया गया हमला बता रहे हैं।





टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर पार्टी के नेता मदन मित्रा ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित किया गया था, क्योंकि भाजपा अपने खिलाफ किसी को भी विपक्ष में देखना नहीं चाहती है। राहुल गांधी के समर्थन पर अभिषेक बनर्जी ने आभार जताया है।





वहीं दूसरी ओर भाजपा ने टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि राज्यभर में स्थानीय लोग टीएमसी नेताओं के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे हैं और विरोध प्रदर्शन उसी का हिस्सा है।

Edited By : Chetan Gour