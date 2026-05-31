प्रेमिका से मिलने के लिए LOC की पार, POK का युवक कश्मीर में गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

प्रेम की कहानियां अक्सर सरहदों की बंदिशों को चुनौती देती रही हैं, लेकिन इस बार एक युवक ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LOC) ही पार कर ली। जम्मू कश्मीर में सामने आए इस प्रकार के पहले मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। युवक के एलओसी पार कर कश्मीर पहुंचने की खबर सामने आने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों की गहन जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान 25 वर्षीय जीशान अहमद मीर के रूप में हुई है, जो पीओके के मुजफ्फराबाद क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है।





रक्षा सूत्रों के अनुसार युवक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीर की एक युवती के संपर्क में आया था। दोनों के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी और धीरे-धीरे यह संबंध प्रेम संबंध में बदल गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा के चलते जोखिम उठाकर एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गया।



रक्षा अधिकारियों का कहना है कि युवक के पास यात्रा संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया है कि उसका उद्देश्य केवल अपनी प्रेमिका से मिलना था और उसका किसी भी आतंकी संगठन या अन्य गैरकानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही हैं।



सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मानवीय पहलू अवश्य होता है, लेकिन सीमा पार करने की घटना को सुरक्षा के नजरिए से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू-कश्मीर में अतीत में कई बार घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनमें आतंकवादी भी एलओसी के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के अवैध रूप से सीमा पार करने पर विस्तृत जांच अनिवार्य हो जाती है।



स्थानीय लोगों के बीच भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे प्रेम की खातिर उठाया गया साहसिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि कानून और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।



फिलहाल युवक को संबंधित एजेंसियों की निगरानी में रखा गया है। उसके परिवार, पृष्ठभूमि और संपर्कों की जांच की जा रही है। साथ ही उस युवती से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे उसके संबंध बताए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा है या इसके पीछे कोई अन्य पहलू भी मौजूद है।

Edited By : Chetan Gour