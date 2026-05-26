5 रुपए मछली और भात, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹3000, पश्चिम बंगाल में नई योजनाओं की बारिश, शराब दुकानों पर शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं और बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इनमें महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’, सस्ती मछली-भात भोजन योजना और शराब दुकानों को लेकर नए नियम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सचिवालय से योजना के आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे और सभी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।

इसके अलावा राज्य सरकार सप्ताह में दो दिन करीब 400 विशेष कैंटीनों में मात्र ₹5 में मछली और चावल का भोजन उपलब्ध कराएगी। सरकार का दावा है कि इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शराब दुकानों को लेकर भी सख्त फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी शराब दुकान को अनुमति नहीं दी जाएगी।

नदिया जिले के कल्याणी में प्रशासनिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में जनहित से जुड़े कई फैसले तेजी से लागू कर रही है। गौरतलब है कि 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से शुभेंदु अधिकारी लगातार नई योजनाओं और फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसने ममता बनर्जी के करीब 15 साल लंबे शासन का अंत कर दिया। Edited by : Sudhir Sharma