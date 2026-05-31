पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, काले झंडे और 'चोर' के नारों से बढ़ा तनाव

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अभिषेक बनर्जी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी पर रविवार को हुगली जिले में कथित हमले के बाद नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया। इसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई।

खबरों के मुताबिक कल्याण बनर्जी अपने दल के गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए चंदीतला थाने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गरमा दिया है। मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है।

मौजूद लोगों के एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके साथ मौजूद टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद को 'चोर' कहकर भी संबोधित किया। टीएमसी सांसद का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके सिर पर हमला किया गया, जिससे उन्हें चोट लगी और रक्तस्राव होने लगा। घटना के बाद उन्हें सिर के पीछे कपड़ा लगाए हुए देखा गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मेरे सिर पर हमला किया गया और मैं खून बहा रहा हूं।

कल्याण बनर्जी ने इस घटना के लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया और पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। इसके विरोध में उन्होंने धरना भी दिया और कहा कि टीएमसी भाजपा प्रायोजित हमलों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी।