गुजरात में पेट्रोल की किल्लत की खबर झूठी! सरकार का बड़ा बयान, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरों को राज्य सरकार ने पूरी तरह अफवाह बताया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई सामान्य है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से सोशल मीडिया पर गलत जानकारी न फैलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरुद्ध भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी शहरों में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
पेट्रोल एसोसिएशन का बयान: कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक
पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद ठक्कर ने भी इन अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पेट्रोलियम कंपनियों के पास ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और बिक्री कम करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अहमदाबाद के कुल 210 पेट्रोल पंपों में से केवल 2 या 3 पंपों पर ही अस्थायी रूप से ईंधन नहीं था, बाकी सभी जगह आपूर्ति सामान्य है। अतः जनता को अफवाहों से दूर रहना चाहिए।
विभिन्न जिलों में अफवाहों का असर
सुरेंद्रनगर: इस अफवाह का व्यापक असर सुरेंद्रनगर जिले के लिंबडी सहित कई इलाकों में देखा गया, जहाँ लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े और लंबी कतारें लग गईं। कई वाहन चालकों ने स्वीकार किया कि उन्हें तत्काल जरूरत नहीं थी, फिर भी वे डर के मारे ईंधन भरवाने पहुंचे।
अहमदाबाद (कांकरिया-मणिनगर): मणिनगर और कांकरिया इलाके में अफवाहों के कारण तनावपूर्ण स्थिति बन गई। वाहन चालकों की 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
अहमदाबाद (ड्राइव-इन रोड और दाणीलीमडा): ड्राइव-इन रोड पर भी भारी भीड़ देखी गई। वहीं दाणीलीमडा इलाके में लोगों को एक-एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हुई।
कच्छ और भरूच: कच्छ के भुज, मुंद्रा, मांडवी, गांधीधाम और रापर जैसे इलाकों के साथ भरूच में भी दोपहर की चिलचिलाती धूप में लोग पेट्रोल पंपों पर कतार में खड़े नजर आए। भरूच के पूर्व विधायक और पेट्रोल पंप संचालक दुष्यंत पटेल ने स्पष्ट किया कि टैंकर नियमित रूप से आ रहे हैं और जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल भरवाएं।