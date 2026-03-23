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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अहमदाबाद , सोमवार, 23 मार्च 2026 (12:32 IST)

रफ्तार पकड़ेगा अहमदाबाद: 350 करोड़ की नई मेट्रो ट्रेनें और 2027 तक 1,960 इलेक्ट्रिक बसों का मेगा रोडमैप तैयार

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2030 Common Wealth Games की मेजबानी के लिए चुने गए अहमदाबाद ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना पेश की है। GMRC को नई मेट्रो ट्रेनों की डिलीवरी June में शुरू होगी, वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद नगर निगम (AMC) आगामी वर्षों के दौरान अपने बेड़े में 1,960 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

अहमदाबाद मेट्रो में नए ट्रेनसेट का विस्तार : June 2026 से शुरू होगी डिलीवरी

अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो सुविधा को और अधिक गति देने के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (GMRC) द्वारा पश्चिम बंगाल की 'टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड' को 10 नए मेट्रो ट्रेनसेट का ऑर्डर दिया गया था। इस  350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत पहले ट्रेनसेट का अनावरण किया जा चुका है और June 2026 से बाकी ट्रेनसेट की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। वर्तमान में 32 मेट्रो ट्रेनें परिचालन में हैं, लेकिन इन नए सेटों के आने से ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
 

वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी: 2030 Commonwealth Games और बुलेट ट्रेन की तैयारी

अहमदाबाद शहर 2030 में Commonwealth Games की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। अगले 2 वर्षों में अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आधुनिक यात्रा का अनुभव मिल सके।

इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा: 2027 तक दौड़ेंगी 1,960 नई बसें

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के नेक उद्देश्य से अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष जोर दिया गया है। 2027 तक शहर की सड़कों पर 1,960 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए PM E-DRIVE प्रोग्राम के तहत 1,000 बसों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, जबकि अन्य बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इस विस्तार के साथ AMTS और BRTS की सेवाएँ अधिक मजबूत और प्रदूषण मुक्त बनेंगी।
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