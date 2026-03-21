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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , शनिवार, 21 मार्च 2026 (10:26 IST)

गुजरात के इकलौते मुस्लिम विधायक ने की सरकार की तारीफ, भाजपा ने कहा- “काम खुद बोलता है”

Imran Khedawala
गुजरात के मुख्य शहरों में नगर निगम चुनावों की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही राज्य की राजनीति में गरमाहट आ गई है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला द्वारा सरकार की प्रशंसा किए जाने पर भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इमरान खेड़ावाला का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "भाजपा का काम खुद बोलता है।" भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यह संदेश दिया कि विपक्ष भी अब उनके विकास कार्यों का मुरीद हो गया है।
 

MSME इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की तारीफ

विधायक इमरान खेड़ावाला ने विधानसभा में अहमदाबाद के जमालपुर और दाणीलीमडा क्षेत्र में बंद पड़ी लगभग 750 MSME इकाइयों को दोबारा शुरू करवाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ऋषिकेश पटेल सहित अन्य मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। खेड़ावाला की इस प्रशंसा पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा दिए और विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसकी सराहना की। भाजपा ने इस घटना को "विपक्ष द्वारा विकास कार्यों की स्वीकारोक्ति" के रूप में पेश किया है।
 

कौन हैं इमरान खेड़ावाला?

इमरान खेड़ावाला गुजरात विधानसभा में वर्तमान में एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं। वह अहमदाबाद की जमालपुर-खाड़िया सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से राजस्थान के पाली के रहने वाले खेड़ावाला का परिवार पहले खेड़ा जिले में बसा और फिर अहमदाबाद को अपना घर बनाया। पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे और अविवाहित इमरान खेड़ावाला कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हैं। वह 2017 से लगातार विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

खेड़ावाला का राजनीतिक सफर और प्रभाव

इमरान खेड़ावाला 2001 से कांग्रेस के सदस्य हैं। हालांकि, 2015 में नगर निगम चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जमालपुर वार्ड से जीत हासिल की। इसके बाद वे फिर से कांग्रेस में सक्रिय हुए और विधायक बने। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा रहती है, जहां दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान के साथ उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। 2017 में राज्य में 3 मुस्लिम विधायक थे, जो 2022 के चुनाव के बाद घटकर केवल 1 (इमरान खेड़ावाला) रह गए हैं।
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