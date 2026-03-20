क्या है गुजरात सरकार की गंगा स्वरूपा आर्थिक योजना, किसको मिलता है इसका लाभ

Gujarat Ganga Swarupa Scheme: गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना (विधवा पेंशन) गुजरात सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को मासिक ₹1,250 की सीधी आर्थिक सहायता (DBT) प्रदान करती है। अब यह सहायता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

सहायता राशि: मासिक ₹1,250 (वार्षिक ₹15,000)।

मासिक ₹1,250 (वार्षिक ₹15,000)। पात्रता : 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं। वार्षिक आय सीमा : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,20,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1,50,000 तक।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,20,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1,50,000 तक। महत्वपूर्ण बदलाव : 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब 'पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र' देने से छूट दी गई है।

50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब 'पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र' देने से छूट दी गई है। भुगतान प्रक्रिया : आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड / चुनाव कार्ड (Voter ID)।

आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate)।

राशन कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक और आवेदक की फोटो।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन फॉर्म तालुका मामलातदार कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। इस योजना के बारे में अधिक विवरण और आधिकारिक जानकारी के लिए आप wcd.gujarat.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala