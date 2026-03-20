शुक्रवार, 20 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. Ganga Swarupa Scheme-Widow Pension-Gujarat Government-Monthly Pension- India Post Payments Bank
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (17:36 IST)

क्या है गुजरात सरकार की गंगा स्वरूपा आर्थिक योजना, किसको मिलता है इसका लाभ

Ganga Swaroopa yojna
Gujarat Ganga Swarupa Scheme: गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना (विधवा पेंशन) गुजरात सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को मासिक ₹1,250 की सीधी आर्थिक सहायता (DBT) प्रदान करती है। अब यह सहायता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • सहायता राशि: मासिक ₹1,250 (वार्षिक ₹15,000)।
  • पात्रता : 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं।
  • वार्षिक आय सीमा : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,20,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1,50,000 तक।
  • महत्वपूर्ण बदलाव : 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब 'पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र' देने से छूट दी गई है।
  • भुगतान प्रक्रिया : आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड / चुनाव कार्ड (Voter ID)।
  • आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
  • राशन कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक और आवेदक की फोटो।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन फॉर्म तालुका मामलातदार कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। इस योजना के बारे में अधिक विवरण और आधिकारिक जानकारी के लिए आप wcd.gujarat.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या उलझ गया US, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों महंगी पड़ रही है लड़ाई, क्या ईरान को लेकर अमेरिका-इजराइल के रास्ते हुए अलग

क्या उलझ गया US, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों महंगी पड़ रही है लड़ाई, क्या ईरान को लेकर अमेरिका-इजराइल के रास्ते हुए अलगमिडिल ईस्ट के गैस ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अब ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने पर इजराइल हमला नहीं करेगा। तो क्या ईरान पर हमले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति बैकफुट पर आ गए हैं। ईराक पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग-अलग हो गए हैं।

Iran Crisis के बीच भारत का बड़ा फैसला, रूस से भी खरीदेगा LPG, MEA ने बताया- 9000 से ज्यादा भारतीय थे ईरान में

Iran Crisis के बीच भारत का बड़ा फैसला, रूस से भी खरीदेगा LPG, MEA ने बताया- 9000 से ज्यादा भारतीय थे ईरान मेंभारत ने साफ किया है कि वह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के हर संभावित विकल्प पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जहां भी एलपीजी (LPG) उपलब्ध होगी, वहां से खरीदने की कोशिश करेगा, चाहे वह रूस ही क्यों न हो।

Bengal Election 2026: बीजेपी ने कसी कमर, 111 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी; रूपा गांगुली और प्रियंका टिबरेवाल पर फिर खेला दांव

Bengal Election 2026: बीजेपी ने कसी कमर, 111 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी; रूपा गांगुली और प्रियंका टिबरेवाल पर फिर खेला दांवपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की एक और बड़ी सूची जारी कर दी है। इस ताजा लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने इस बार पुराने दिग्गजों और जमीन से जुड़े चेहरों पर भरोसा जताते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी (TMC) को सीधी चुनौती देने की रणनीति अपनाई है।

Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 2497 अंक फिसला, Nifty भी 776 अंक लुढ़का

Share Bazaar में हाहाकार, Sensex 2497 अंक फिसला, Nifty भी 776 अंक लुढ़काShare Market Update News : कच्चे तेल के दाम में तेजी और वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख से स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को हाहाकार मच गया। खबरों के अनुसार, शेयर कारोबार के दौरान बड़ी गिरावट आई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2497 अंक का गोता लगा गया, जबकि एनएसई निफ्टी 776 अंक लुढ़क गया। पश्चिम एशिया में तेल एवं गैस संयंत्रों पर हमलों के बाद कच्चे तेल के दाम में उछाल आया है। निफ्टी में 12 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निवेशकों का कुल 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।

Iran war : डरने की बजाय और आक्रामक हो गया ईरान, सऊदी-कुवैत-कतर की रिफाइनरियों पर हमले, उठने लगे आग और धुएं के गुबार

Iran war : डरने की बजाय और आक्रामक हो गया ईरान, सऊदी-कुवैत-कतर की रिफाइनरियों पर हमले, उठने लगे आग और धुएं के गुबारमध्य पूर्व में जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल और अमेरिका के हमलों से बौखलाए ईरान ने अब खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा हमलों में ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

और भी वीडियो देखें

भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. वरुण जर्मन पुरस्कार से सम्मानित

भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. वरुण जर्मन पुरस्कार से सम्मानितजर्मनी के हाइडेलबेर्ग विश्वविद्यालय अस्पताल में कार्यरत भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट (तंत्रिका वैज्ञानिक) डॉ. वरुण वेंकटरामणि को, 2026 के पाउल एर्लिश और लुडविश डार्मश्टेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

धनबल और बाहुबल: राज्यसभा के 14% सांसद अरबपति, 30% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज

धनबल और बाहुबल: राज्यसभा के 14% सांसद अरबपति, 30% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्जएक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्‍यसभा में 30 प्रतिशत से ज्‍यादा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि 14 प्रतिशत अरबपति हैं। दरअसल, पीटीआई की खबर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राज्यसभा सदस्यों के एक बड़े हिस्से ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं

58 गंदे वीडियो, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, तं‍त्र-मंत्र के नाम पर दरिंदगी का खेल, पढ़िए ज्योतिषी भोंदू बाबा की क्राइम स्टोरी

58 गंदे वीडियो, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, तं‍त्र-मंत्र के नाम पर दरिंदगी का खेल, पढ़िए ज्योतिषी भोंदू बाबा की क्राइम स्टोरीपूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र और ग्रह दोष दूर करने का झांसा देकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर यौन शोषण के आरोप, करोड़ों की संपत्ति और बड़े नेताओं-कारोबारियों से संबंध। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया ज्योतिषी का यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला 67 साल का ज्योतिषी अशोक खरात अब सलाखों के पीछे है।

पीएमईजीपी योजना से बदली किस्मत, लखीमपुर की सरिता बनीं सफल उद्यमी

पीएमईजीपी योजना से बदली किस्मत, लखीमपुर की सरिता बनीं सफल उद्यमीLakhimpur Kheri Uttar Pradesh News : योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल एक नारा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के जीवन में बदलाव की कहानी बन चुका है। सरकार की योजनाएं आज गांव-गांव तक पहुंच रहीं हैं और युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहीं हैं। इसी संकल्प की एक प्रेरणादायक मिसाल लखीमपुर खीरी की सरिता सिंह हैं।

MP Ladli Laxmi Yojana : बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1.43 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन, जानिए पात्रता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

MP Ladli Laxmi Yojana : बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1.43 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन, जानिए पात्रता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रियाबेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा-दीक्षा को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना आज भी राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक सरकार अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत कुल 1,43,000 रुपये तक की राशि दी जाती है, जिससे बेटी की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com