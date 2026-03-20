गुजरात विधानसभा : भाजपा के सभी विधायकों को 3 दिन के लिए अनिवार्य उपस्थिति का व्हिप

ईरान ने लाल सागर तट पर स्थित सऊदी अरब की रिफाइनरी पर जबरदस्त हमला एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि इसके व्यापक भू-राजनीतिक संकेत भी है। यह हमला सऊदी अरब की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। यह रिफाइनरी सऊदी तेल आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे हमलों से उत्पादन और निर्यात बाधित होगा,जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता और कीमतों में उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर सऊदी की विजन -2030 की रणनीति पर पड़ सकता है। NEOM जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी तरह स्थिरता, सुरक्षा और विदेशी निवेश पर निर्भर हैं। इस प्रकार के हमले निवेशकों के भरोसे को कमजोर करते हैं,जिससे दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह सऊदी अरब की आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देने का प्रयास हो सकता है। दरअसल मध्यपूर्व की जटिल भू-राजनीति में ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंदिता दशकों पुरानी है,जो क्षेत्रीय प्रभुत्व के साथ वैचारिक,सामरिक और आर्थिक हितों से भी जुड़ी हुई है।