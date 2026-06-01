सोमवार, 1 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. iran us talks lebanon ceasefire israel attacks middle east tension trump
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :तेहरान/वॉशिंगटन , सोमवार, 1 जून 2026 (23:56 IST)

लेबनान पर इजराइली हमलों से भड़का ईरान, अमेरिका से वार्ता रोकने की दी चेतावनी

iran us war
ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए लेबनान में युद्धविराम अनिवार्य शर्त है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, यदि इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान और हमलों का विस्तार करता है तो तेहरान अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं को निलंबित कर सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसके चलते वार्ताएं भी प्रभावित होती दिख रही हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा सैन्य तनाव

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया कि सप्ताहांत में उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार यह कार्रवाई ईरान द्वारा अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने के जवाब में की गई। वहीं, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने उस एयरबेस को निशाना बनाया, जहां से अमेरिकी हमला शुरू किया गया था। हालांकि ईरान ने उस सैन्य अड्डे का स्थान सार्वजनिक नहीं किया।

लेबनान में इजरायल की घुसपैठ से बढ़ी चिंता

इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान के भीतर गहराई तक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है और इससे अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर भी खतरा मंडराने लगा है।
तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने लेबनान के राष्ट्रपति Joseph Aoun और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि पहले चरण में हिज्बुल्लाह इजरायल पर सभी हमले बंद करे और इसके बदले इजरायल बेरूत में सैन्य कार्रवाई का विस्तार न करे।

ट्रंप बोले- ईरान समझौता करना चाहता है

 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वास्तव में अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और ऐसा समझौता अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के हित में होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “ईरान वास्तव में एक समझौता करना चाहता है और यह अमेरिका तथा हमारे सहयोगियों के लिए अच्छा साबित होगा।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा संघर्ष को लेकर हो रही राजनीतिक टिप्पणियों के कारण ईरान के साथ बातचीत करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।

कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम

उधर, कुवैत ने सोमवार को अपने हवाई रक्षा तंत्र के जरिए कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। देशभर में सायरन बजने के बाद कुवैती सेना ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में जुटे हैं। कुवैती सेना के मुताबिक यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दें तो वे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को इंटरसेप्ट करने के कारण हैं।वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ रहे ड्रोन को भी सफलतापूर्वक मार गिराया गया।

पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव

लेबनान, इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के और व्यापक होने का खतरा बना हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DL

Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DLअगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कई मामलों में लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए नियमों के तहत सरकार से मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कर सकेंगे।

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राज

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राजभोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) डेथ केस में एक गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है। ट्विशा की ससुराल के पास पार्लर चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया है कि वह ट्विशा केस में गवाह है। नीरज दुबे ने आरोप लगाया कि केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों ने उसके साथ बीच सड़क पर हमला किया। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए है। पुलिस वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।

Kalita Majhi : कौन हैं कलिता माझी, कभी 4,000 रुपए प्रतिमाह में घरों में करती थीं काम, अब बंगाल में बनीं मंत्री, पढ़िए संघर्ष, मेहनत और राजनीतिक समर्पण की पूरी कहानी

Kalita Majhi : कौन हैं कलिता माझी, कभी 4,000 रुपए प्रतिमाह में घरों में करती थीं काम, अब बंगाल में बनीं मंत्री, पढ़िए संघर्ष, मेहनत और राजनीतिक समर्पण की पूरी कहानीकहते हैं आप अपने काम में मेहनत, लगन और समर्पण जारी रखिए, पता नहीं कब सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं। ऐसी कहानी है कलिता माझी की, जो पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में मंत्री बनी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के प्रमुख चेहरों में कालिता माझी का नाम शामिल रहा। सिर्फ 4,000 रुपए प्रतिमाह की आय पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली कालिता माझी ने सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेकर एक नई पहचान हासिल कर ली।

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियां

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियांभारत में वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में इस सप्ताह बड़ा कदम उठने जा रहा है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए अपने पहले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को पेश करने की तैयारी में हैं। हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को अपनी पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, जबकि मारुति सुजुकी 4 जून को देश की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश करने जा रही है।

चीन की परमाणु प्रलय की तैयारी? रेगिस्तान में बिछाया मिसाइलों का खौफनाक जाल, सीधे अमेरिका पर निशाना!

चीन की परमाणु प्रलय की तैयारी? रेगिस्तान में बिछाया मिसाइलों का खौफनाक जाल, सीधे अमेरिका पर निशाना!China Nuclear Expansion: चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters द्वारा विश्लेषित हालिया उपग्रह तस्वीरों में चीन के उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से विकसित हो रहे विशाल सैन्य ढांचे का खुलासा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

तमिलनाडु में BJP के तुरूप का पत्ता का पार्टी से मोहभंग, क्या होगा अन्नामलाई का अगला कदम

तमिलनाडु में BJP के तुरूप का पत्ता का पार्टी से मोहभंग, क्या होगा अन्नामलाई का अगला कदमभारतीय जनता पार्टी (BJP) के तमिलनाडु नेता के. अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने और भाजपा छोड़ने की अटकलों के बीच सोमवार को कहा कि वे अगले 2 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। दरअसल, हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई थीं कि अन्नामलाई भाजपा से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार, इंदौर बनेगा बस ऑपरेशन का हब,

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार, इंदौर बनेगा बस ऑपरेशन का हब,मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 जून को मंत्रालय में मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक ली। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बोर्ड के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि मध्यप्रदेश को 7 क्षेत्रों, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में विभक्त किया जाएगा।

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राज

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राजभोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) डेथ केस में एक गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है। ट्विशा की ससुराल के पास पार्लर चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया है कि वह ट्विशा केस में गवाह है। नीरज दुबे ने आरोप लगाया कि केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों ने उसके साथ बीच सड़क पर हमला किया। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए है। पुलिस वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।

Cockroach Janta Party के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को आंदोलन का ऐलान

Cockroach Janta Party के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को आंदोलन का ऐलानसोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोमवार को ऐलान किया कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं एवं व्यवस्थागत खामियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com