LIVE : इजराइल का ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला

Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 25वें दिन इजराइल का ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला। ईरान ने भी इजराइल के डिमोना शहर पर हमला किया। पल पल की जानकारी...
08:40 AM, 24th Mar
कोलंबिया में सोमवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 100 से अधिक लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी।
08:16 AM, 24th Mar
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 5 दिन हमला नहीं करने के दावे के बीच इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी इजराइल के डिमोना शहर पर कलस्टर बम से हमला किया।
08:14 AM, 24th Mar
-अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव।
-प्रधानमंत्री नरेंंद्र मोदी आज राज्यसभा में युद्ध पर बयान देंगे। लोकसभा में सोमवार को पीएम मोदी ने कहा था, ईरान जंग पर मोदी बोले- असर लंबा रह सकता है: हमें तैयार रहना होगा, कोरोना में भी ऐसा संकट झेल चुके, एकजुटता हमारी पहचान।