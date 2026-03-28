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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , शनिवार, 28 मार्च 2026 (20:34 IST)

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2026, गुजरात सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज मुक्त लोन, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

Mahila Utkarsh Yojana Gujarat
Mahila Utkarsh Yojana Gujarat: गुजरात राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
 
यह योजना विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए लागू की गई है, ताकि महिलाएं समूह में रहकर व्यवसाय, गृह उद्योग और स्वरोजगार के माध्यम से आय प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, जिससे वे सिलाई, कढ़ाई, छोटे व्यापार, फूड बिजनेस, पशुपालन जैसे काम शुरू कर सकती हैं।
 
वर्ष 2026 में इस योजना को और अधिक मजबूत बनाया गया है और अधिक महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है, जिसके कारण महिलाओं पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है।

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2026 के मुख्य लाभ

  • महिलाओं को 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन।
  • किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाना होगा।
  • स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता।
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से सरल लोन प्रक्रिया।
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का लक्ष्य।

योजना की मुख्य शर्तें:

  • समूह के सदस्य : एक समूह में कुल 10 महिला सदस्य होने अनिवार्य हैं।
  • समूह का प्रकार : इस समूह को 'जॉइंट लायबिलिटी अर्निंग एंड सेविंग ग्रुप' (JLESG) के रूप में जाना जाता है।
  • आयु सीमा : समूह में शामिल प्रत्येक महिला की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • प्रति परिवार सदस्य : एक ही परिवार से केवल एक ही महिला एक समूह में सदस्य बन सकती है।
  • निवास : समूह के सदस्य सामान्यतः एक ही क्षेत्र में रहने वाले या काम करने वाले होने चाहिए, ताकि समूह का संचालन और प्रबंधन आसान रहे।

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक महिला गुजरात की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य होनी चाहिए।
  • आयु सीमा सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • महिला का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर या मध्यम वर्ग का होना चाहिए।
  • पूर्व में सरकार की कोई बड़ी लोन बकाया नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास का प्रमाण (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • SHG सदस्य होने का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
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