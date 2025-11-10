सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi was sentenced to 10 push-ups in MP
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 10 नवंबर 2025 (09:49 IST)

राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा, आखिर किसने और क्यों दी ये सजा?

Rahul Gandhi was sentenced to 10 push-ups in MP
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए।

दरअसल MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का 'संगठन सृजन' प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें मप्र के तमाम नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की नीति-रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में शनिवार को राहुल गांधी को शामिल होना था। वे दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। आप 20 मिनट देरी से आए हैं।

राहुल ने पूछा, मेरे लिए क्या सजा है : कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं। बताइये मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबसे सामने 10 पुशअप लगाने होंगे।

राहुल ने 10 लगाए पुशअप : राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और इसकी सीख देने के लिए तत्काल प्रशिक्षक सचिन राव की 'सजा' स्वीकार कर ली और उसी समय प्रशिक्षण स्थल पर सारे जिलाध्यक्षों के सामने जमीन पर 10 पुशअप लगाए।
Edited By: Navin Rangiyal  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

और भी वीडियो देखें

BBC के डायरेक्टर और न्यूज CEO ने क्यों दिया इस्तीफा, क्या है ट्रंप कनेक्शन?

BBC के डायरेक्टर और न्यूज CEO ने क्यों दिया इस्तीफा, क्या है ट्रंप कनेक्शन?बीबीसी डायरेक्टर और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। इसका डोनाल्ड ट्रंप का कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल, यह सब एक डाक्यूमेंटरी से उठे विवाद के बाद हुआ है। दरअसल, बीबीसी डायरेक्टर टिम डेवी और न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट करने वाले पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है।

G-20 Summit 2025: डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 का किया बायकॉट, भड़क उठा दक्षिण अफ्रीका

G-20 Summit 2025: डोनाल्ड ट्रंप ने G-20 का किया बायकॉट, भड़क उठा दक्षिण अफ्रीकाअमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे (अफ्रिकानर) किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा।

Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण का चुनावी प्रचार थमा, सभी सियासी दलों ने झोंकी पूरी ताकत

Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण का चुनावी प्रचार थमा, सभी सियासी दलों ने झोंकी पूरी ताकतबिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ था। आज रविवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसमें कुल 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

Congress party : राहुल गांधी 2 मिनट देरी से पहुंचे तो मिली सजा, पचमढ़ी ट्रेनिंग कैंप में लगाने पड़े 10 पुशअप, पढ़िए पढ़िए क्या है पूरा मामला

Congress party : राहुल गांधी 2 मिनट देरी से पहुंचे तो मिली सजा, पचमढ़ी ट्रेनिंग कैंप में लगाने पड़े 10 पुशअप, पढ़िए पढ़िए क्या है पूरा मामलाकांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसी अनोखी सजा मिली, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रहेगी। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को दी गई अनोखी सजा वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जारी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर रविवार को 'सजा के तौर पर 10 पुशअप लगाए।

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद हो

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद होदिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया खबरो के मुताबिक सिटीजंस ऑफ दिल्ली नाम से हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र पहुंचे। प्रदर्शन शुरू होते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com