राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा, आखिर किसने और क्यों दी ये सजा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें 'सजा' सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबसे सामने 'पुशअप' लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल 'पुशअप' लगा दिए।



दरअसल MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का 'संगठन सृजन' प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें मप्र के तमाम नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन की नीति-रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में शनिवार को राहुल गांधी को शामिल होना था। वे दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। आप 20 मिनट देरी से आए हैं।



राहुल ने पूछा, मेरे लिए क्या सजा है : कांग्रेस के संगठन सृजन शिविर के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं। बताइये मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबसे सामने 10 पुशअप लगाने होंगे।



राहुल ने 10 लगाए पुशअप : राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और इसकी सीख देने के लिए तत्काल प्रशिक्षक सचिन राव की 'सजा' स्वीकार कर ली और उसी समय प्रशिक्षण स्थल पर सारे जिलाध्यक्षों के सामने जमीन पर 10 पुशअप लगाए।

Edited By: Navin Rangiyal