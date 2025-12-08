सोमवार, 8 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. Surge in Cancer Cases in Jammu & Kashmir
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू , सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (10:59 IST)

जम्मू कश्मीर में कैंसर का कहर, 5 साल में मिले 67 हजार से ज्यादा मरीज

cancer
Jammu Kashmir news in hindi : आतंकवाद से जूझ रहे जम्‍मू कश्‍मीर में सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा है तो साथ ही बढ़ते कैंसर के मरीज भी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े आप डराते हैं कि हर दिन औसतन 38 नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि अकेले 2024 में इस इलाके में 14,112 कैंसर के मामले दर्ज किए गए, जिससे पिछले 5 सालों में रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या 67,037 हो गई। इस ट्रेंड में कमी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।
 
2020 में, जम्‍मू कश्‍मीर में 12,726 कैंसर के मामले दर्ज किए गए, इसके बाद 2021 में 13,060 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2022 में 13,395 और 2023 में 13,744 हो गई, और इस साल 14,112 तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। स्वास्थ्य पेशेवर इस पैटर्न को चिंताजनक बताते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मामलों का एक बड़ा हिस्सा एडवांस स्टेज में पता चलता है।
 
आंकड़ें बताते हैं कि जेंडर के आधार पर अलग-अलग कैंसर पैटर्न का पता चलता है। पेट का कैंसर अभी इस इलाके में पुरुषों में सबसे आम बीमारी है, जो लगभग पांचवां हिस्सा है, इसके बाद फेफड़ों का कैंसर है, जो पुरुषों में रिपोर्ट किए गए कैंसर का 16 प्रतिशत है। महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर अभी भी मुख्य रूप है, जो सभी मामलों का 19 प्रतिशत है, और पेट का कैंसर लगभग 9 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है। इसोफेगस और कोलन कैंसर दोनों जेंडर में कुल कैंसर लोड का एक बड़ा हिस्सा हैं।
 
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, संख्या में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। डायग्नोस्टिक सुविधाओं तक ज़्यादा पहुंच, बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम, बढ़ती उम्र और बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी की वजह से बेहतर पहचान हुई है। इसके साथ ही, लाइफस्टाइल में बदलाव भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें तंबाकू और शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट वाली डाइट कैंसर के फैलने से तेज़ी से जुड़ी हुई है।
 
बढ़ती बीमारियों के बोझ से निपटने के लिए, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सपोर्ट कर रहा है। यह पहल स्क्रीनिंग, जल्दी डायग्नोसिस और इलाज की सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने पर फोकस करती है। हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि देर से पता चलने को कम करने और मरीज़ों के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए लोगों में जागरूकता और बचाव का तरीका ज़रूरी है।
 
हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते मामलों के लिए लगातार दखल, कम्युनिटी लेवल पर स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जैसे-जैसे जम्मू और कश्मीर में हर दिन लगभग चार दर्जन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बचाव के कदम उठाने, रिस्क फैक्टर्स पर ज़्यादा रिसर्च करने और पूरे इलाके में स्पेशल केयर तक ज़्यादा पहुंच की तुरंत जरूरत की याद दिलाते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताChief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

इंडिगो का संकट 6 दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़

इंडिगो का संकट 6 दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़Indigo news in hindi : इंडिगो का संकट सोमवार को छठे दिन भी बरकरार है। अब तक इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्री परेशान है। डीजीसीए की सख्‍ती के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं। विमानन कंपनी को DGCA के नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक देना होगा जवाब। DGCA पहले ही साफ कर चुका है कि जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

दोस्ती की राह पर पुतिन और ट्रंप, क्या होगा भारत पर असर?

दोस्ती की राह पर पुतिन और ट्रंप, क्या होगा भारत पर असर?Putin Trump friendship : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस में दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। ट्रंप अब रूस से दु्‍श्मनी वाले चैप्टर को बंद कर दोस्ती का नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे हैं। इससे अमेरिका और रूस के साथ ही भारत को भी फायदा मिलेगा।

योगी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा इतिहास, 3 लाख इंस्टॉलेशन का बनाया रिकॉर्ड

योगी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा इतिहास, 3 लाख इंस्टॉलेशन का बनाया रिकॉर्डChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और स्पष्ट नीति निर्देशन का ही परिणाम है कि राज्य में सौर ऊर्जा के 3 लाख इंस्टॉलेशन (3,00654) का लक्ष्य पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है वह ऐतिहासिक है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी सौर राज्यों में शामिल करती है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत

LIVE: लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी करेंगे शुरुआतLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्टWeather Update 8 December : उत्तर भारत में तापमान के गिरने से देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। जल्द ही राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com