सोमवार, 17 नवंबर 2025
  Mehbooba Mufti's controversial statement on Delhi blast case
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (14:28 IST)

दिल्‍ली विस्‍फोट पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बताया कौन है जिम्‍मेदार?

Mehbooba Mufti's controversial statement on Delhi blast case
Mehbooba Mufti's statement on Delhi blasts : दिल्‍ली में हुए लाल किला विस्फोट मामले में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है। हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके आप वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी हो गई है।

खबरों के अनुसार, लाल किला विस्फोट मामले में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका देश में बढ़ रही असुरक्षा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की नाकामी को जाहिर करता है।
महबूबा ने कहा, आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया है। हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके आप वोट तो पा सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर हावी हो गई है।
 
महबूबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मान चुके हैं कि जितना ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा, उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश किसी भी कुर्सी से बड़ा है।
महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से भी अपील करते हुए कहा, मैं ऐसा करने वाले युवाओं से फिर कहना चाहती हूं कि आप जो कर रहे हैं, वह हर तरह से गलत है। यह न सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके परिवार, जम्मू-कश्मीर और पूरे देश के लिए भी खतरनाक है।
गौरतलब है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नजदीक कार में धमाके में 12 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। धमाके के बाद कई मॉड्यूल लगातार पकड़े जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री बरामद की है।
ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांच

ISRO कर रहा बड़ी तैयारी, Chandrayaan-4 करेगा कमाल, 7 सैटेलाइट होंगे लांचISRO is making big preparations : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बड़ी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान-4 मिशन और 2027 में मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले वित्त वर्ष में 7 और सैटेलाइट लॉन्चिंग की योजना बनाई जा रही है। इन मिशनों में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLV और GSLV उड़ानें शामिल होंगी। दुनिया की स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से फैल रही है। ISRO का लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमतरोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।

बांग्लादेश हिंसा मामले में शेख हसीना दोषी, ICT ने फांसी की सजा सुनाई

बांग्लादेश हिंसा मामले में शेख हसीना दोषी, ICT ने फांसी की सजा सुनाईSheikh Hasina in hindi : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने 2024 बांग्लादेश हिंसा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

यूक्रेन में युद्ध ने उत्पन्न किया विशालकाय आवासीय संकट

यूक्रेन में युद्ध ने उत्पन्न किया विशालकाय आवासीय संकटयूक्रेन पर लगभग साढ़े 3 वर्ष पहले शुरू हुए रूस के पूर्ण स्तरीय आक्रमण के कारण इस स्तर का आवासीय संकट उत्पन्न हो गया जैसा अतीत में पहले कभी नहीं देखा गया। यूएन एजेंसियों का आकलन बताया है कि युद्ध के दौरान दो लाख 36 हज़ार से अधिक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और 25 लाख से अधिक आवासीय इकाइयां किसी ना किसी रूप में और स्तर पर क्षतिग्रस्त हुआ हैं या वो जारी युद्ध के कारण पहुंच से बाहर हैं।

बिहार के बाद अब मध्यप्रदेश में SIR पर BJP का फोकस, बोले हेमंत खंडेलवाल, 2028 में बनेगी जीत का आधार

बिहार के बाद अब मध्यप्रदेश में SIR पर BJP का फोकस, बोले हेमंत खंडेलवाल, 2028 में बनेगी जीत का आधारबिहार चुनाव में NDA की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा भले ही पूरा विपक्ष चुनाव से ठीक सूबे में SIR की प्रक्रिया पर फोड़ रहा हो लेकिन दूसरी भाजपा अपने सबसे मजबूत बढ़ माने जाने वाले मध्यप्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया पर पूरा फोकस कर दिया है। सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा मानती है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में SIR की बड़ी भूमिका होगी और SIR ही भाजपा की जीत का आधार बनेगी। यहीं कारण है कि भाजपा ने अपने कमजोर गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर-चंबल में SIR पर पूरा फोकस कर दिया है और रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने पूरा संभाग के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की SIR को लेकर क्लास ली।

तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पार

तेजस्वी यादव को भाजपा और EC ने जिताया, 2029 में भाजपा 400 पारCongress leader Udit Rajs allegation against BJP: कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव राजद नेता तेजस्वी यादव को जानबूझकर जिताया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम पहले से तय था। तेजस्वी को सिर्फ इसलिए जिता दिया गया कि ताकि चुनाव को निष्पक्ष दिखाया जा सके और किसी तरह का बवाल खड़ा नहीं हो।

दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, AQI फिर 400 के पार

दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, AQI फिर 400 के पारDelhi NCR AQI Level News : दिल्‍ली-एनसीआर की खराब हुई हवा लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खराब हवा के कहर से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि में एक्यूआई का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्‍ली में कई जगह एक्‍यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर दिल्‍ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
