शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Updated :श्रीनगर , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (12:54 IST)

Srinagar Blast : पुलिस स्टेशन के पास धमाके से कई घर क्षतिग्रस्त, करोड़ों का नुकसान

srinagar blast
Srinagar Blast : श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात हुए विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में कई रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ। पुलिस स्टेशन के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उन्हें लगा कि उनके घर ढह गए हैं। ALSO READ: साजिश नहीं हादसा, श्रीनगर ब्लास्ट पर क्या बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी?
 
परिवारों ने बताया कि घरों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें टूटी खिड़कियां, टूटे हुए अंदरूनी हिस्से, छत के पैनल उखड़ गए और रसोई की अलमारियां ढह गईं। आवासीय ढांचों पर असर कई कमरों में दिखाई दे रहा था, दीवारें टूट गईं, फर्नीचर नष्ट हो गया और घरेलू उपकरण मलबे में तब्दील हो गए। 
 
प्रभावित महिलाओं में से एक ने पत्रकारों को बताया कि विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हमें लगा कि पूरा घर गिर गया है और हम उसके नीचे दब गए हैं। अंदर का सब कुछ बिखर गया। नुकसान करोड़ों में है।
 
स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक हुए धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और दहशत फैल गई, जिससे परिवारों को अंधेरे में ही बाहर निकलना पड़ा।
 
पुलिस सूत्रों के अनुसार, विस्फोट उस समय हुआ जब एक फोरेंसिक टीम, अधिकारियों और स्थानीय तहसीलदार के साथ, पहले से जब्त की गई बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण कर रही थी। यह घटना आकस्मिक थी और किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं थी।
 
इससे नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान हुआ है। इमारत के कई हिस्से खंडहर में तब्दील हो गए हैं, जिनमें निरीक्षण कक्ष और आस-पास के कार्यालय शामिल हैं जहां जब्त सामग्री रखी गई थी। छत के कुछ हिस्से ढह गए, खिड़कियों के शीशे उड़ गए और कार्यालय उपकरण नष्ट हो गए।
 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नुकसान की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए स्टेशन का संरचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान विस्फोट कैसे हुआ, यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
edited by : Nrapendra Gupta
