Srinagar Blast : अमोनियम नाइट्रेट से दहला श्रीनगर का पुलिस स्टेशन, क्या है धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन?

Blast in Srinagar Police station : जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे भारी विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक सामग्री (अमोनियम नाइट्रेट) का नमूने लेते समय हुआ। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस हादसे में 9 लोगों के मारे जाने और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। 12 से ज्यादा जलकर राख हो गए। धमाके की आवाज नौगाम के साथ ही छानपोरा, सनतनगर, रावलपोरा और पंथा चौक तक सुनाई दी।

विस्फोट होने के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। सुरक्षा बल स्निफर डॉग के साथ जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए पहुंच गए हैं। सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को एक आई20 कार में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले के तार भी फरीदाबाद से जुड़े थे।

