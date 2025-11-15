शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: श्रीनगर , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (01:20 IST)

श्रीनगर में पुलिस थाने के पास विस्फोट, धमाके से कई गाड़ियों में लगी आग

Blast in Nowgam Srinagar : श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के पास शुक्रवार देर रात धमाके की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। हादसे में नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है।
खबरों के अनुसार, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के पास शुक्रवार देर रात धमाके की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। हादसे में नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है।
उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे में आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। चारों ओर अफरातफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है।
PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियां

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियांबिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत ने एक नया ‘MY - महिला और यूथ’ फॉर्मूला दिया है और जनता ने ‘‘जंगल राज’ वालों के सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूले’’ को खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का विभाजन होगा।

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारीGangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है।

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेलBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पिछले चुनाव के मुकाबले आधे से भी कम रह गईं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ा दल बना था। हालांकि तेजस्वी को इस बात का संतोष हो सकता है कि कम सीटों के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?बिहार में एनडीए ने जबरदस्‍त जीत हासिल की है। अब बिहार में बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने की स्‍थिति में आ गई है। ऐसे में अब बीजेपी को नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं होगी। आखिर क्‍या है वो पांच कारण जिसने बीजेपी को जानते हैं बिहार में बीजेपी के जीत के 5 कारण।

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जिस 'तेज' और 'बदलाव' का नारा गूंज रहा था, वह निर्णायक नतीजों के सामने फीका पड़ गया।

श्रीनगर में पुलिस थाने के पास विस्फोट, धमाके से कई गाड़ियों में लगी आग

'लोकल से ग्लोबल' बन रही PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बनारसी सिल्क की कारीगरी

'लोकल से ग्लोबल' बन रही PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बनारसी सिल्क की कारीगरीVaranasi Uttar Pradesh News : काशी की शान और परंपरा की पहचान बन चुकी बनारसी साड़ी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने रंग बिखेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डबल इंजन सरकार की नीतियां न केवल पारंपरिक कलाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने का काम कर रही है, बल्कि स्थानीय कारीगरों व हस्तशिल्पियों की आय को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। काशी का यह पारंपरिक उत्पाद अब भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में अपनी उच्च गुणवत्तायुक्त बुनकारी की झलक दुनिया को दिखाएगा।

AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनाव

AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनावBihar Election Results : असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर योगी सरकार का खास ध्यान, भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पद

बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर योगी सरकार का खास ध्यान, भरे जाएंगे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पदUttar Pradesh News : प्रदेश की योगी सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करके बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। झांसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय के आधार पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं।

CM योगी ने NDA की प्रचंड विजय पर दी बधाई, बोले- नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा

CM योगी ने NDA की प्रचंड विजय पर दी बधाई, बोले- नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहाChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की भारी सफलता के लिए मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने इसको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी मार्गदर्शन में बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
