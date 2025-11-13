Delhi blast : Air india की टोरंटो-दिल्ली विमान को बम से उड़ाने की धमकी, कराई गई लैंडिंग

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर जैसे छोटे से कस्बें में करीब तीन दशक पहले सैकड़ों ट्रकें होती थी। यहां घर घर ट्रक रखने का रिवाज हो गया था। ये ट्रकें मुम्बई,अलीगढ़,कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाती थी। मतलब इस छोटे से कस्बें से ट्रकों की आवाजाही पूरे देश में होती थी और इनका माल देश की चारों दिशाओं तक पहुंचाया जाता था। 1990 के दशक में सिमी का जाल देश भर में बढ़ता गया और इसका केंद्र उज्जैन जिले का यहीं महिदपुर था। 2008 में महिदपुर से कुछ ही दूरी पर उन्हेल में सिमी का प्रशिक्षण केंद्र पकड़ा गया,महिदपुर से कुछ दूरी पर झिरनिया के एक कुएं से हथियारों का जखीरा मिला और उसका सम्बन्ध 1993 में मुम्बई में हुए आतंकी हमलों से था। इन धमाकों के मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहम को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।