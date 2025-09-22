उड़ते विमान में कॉकपिट में घुसने की कोशिश, एयर इंडिया की उड़ान में हड़कंप

Attempt to enter cockpit of Air India plane: एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यात्री टॉयलेट जाना चाहता था, इसके चलते उसने कॉकपिट खोलने की कोशिश की। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1086 ने सोमवार की सुबह 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी।

यात्री ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की : एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी। इस दौरान जैसे ही एक यात्री ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की विमान में हड़कंप मच गया। जिस समय यह घटना हुई विमान हवा में था। कहा जा रहा है कि डर के कारण पायलट ने अंदर से कॉकपिट को लॉक कर दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने 8 साथियों के साथ विमान में यात्रा कर रहा था। उसके साथ यात्रा कर रहे सभी 9 यात्रियों को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है।

क्या कहा एयर इंडिया ने : एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी मिली है। एक यात्री शौचालय ढूंढते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया था। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को इस मामले की सूचना दे दी गई थी। फिलहाल इसकी जांच चल रही है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala