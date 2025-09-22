सोमवार, 22 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (17:05 IST)

GST 2.0 : छोटी कार खरीदने पर 70,000 रुपए की बचत, 13 प्रतिशत कम होगा किराने का खर्च

GST
सोमवार से लागू हुए जीएसटी (GST 2.0) के अगली पीढ़ी के सुधारों से किराने और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में 13 प्रतिशत की बचत होगी। दूसरी ओर छोटी कार खरीदने वाले को लगभग 70,000 रुपए का फायदा होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीदारी पर 7-12 प्रतिशत की बचत होगी जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में यह बचत 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। यह छूट सोमवार से लागू है।
जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधार लागू होने से किराने का सामान, कृषि उपकरण, कपड़े, दवाइयां और वाहन सहित 375 वस्तुएं सस्ती हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सुधार को ‘जीएसटी बचत उत्सव’ करार दिया है। सरकार का अनुमान है कि 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर की खरीद पर 40,000 रुपये की बचत होगी। ट्रैक्टर पर जीएसटी की दर पहले 12-18 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
 
कारों पर बंपर बचत
बाइक और स्कूटर (350 सीसी तक) की खरीद पर 8,000 रुपए की बचत होगी, जबकि टीवी (32 इंच से ऊपर) पर 3,500 रुपए तक की बचत होगी। एयर कंडीशनर की खरीद पर 2,800 रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
 
मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ और बजट में आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने से लोगों को दोहरा लाभ होगा। मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
