आज से GST 2.0 लागू, जानिए क्या सस्ता हुआ, कहां, कितने रुपयों की होगी बचत?

आज से रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामान आपको कम दामों में मिलेंगे। आज से यानी 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद जीएसटी 2.0 के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी के अनुसार, एक साल में देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी। आज से लागू होने वाला जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म देश के गरीब, किसान, मिडल क्लास, दुकानदार, उद्यमी, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग हर वर्ग को फायदा पहुंचाएगा।
सबसे जरूरी बात कि वे कौन-से सामान हैं, जिनकी कीमतें आज से कम हो गई हैं। कौन-सा सामान सस्ता हो गया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सिगरेट, तंबाकू जैसी सिन गुड्स और कुछ अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स महंगे भी हो रहे हैं, हमने उसकी लिस्ट भी यहां दे रखी है।
बता दें कि जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें, जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है। एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है।
GST : जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपए की बचत : खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच, 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री का मानना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।
खाने-पीने की वस्तुएं हुईं सस्ती : अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा।
पर्सनल केयर उत्पादों में राहत : शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में कटौती : एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम किया गया है।
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट : सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
सेवा क्षेत्र में भी राहत : अब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग करने वालों की जेब पर भार कम पड़ेगा।
किसानों को बड़ा फायदा : नई जीएसटी दरें लागू होने से अब किसानों को भी बड़ा फायदा है। किसान ट्रैक्टर से लेकर अन्य कृषि यंत्र अब कम कीमत पर खरीद पाएंगे। पिछले दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि GST की घटी हुई दरों के बाद ट्रैक्टर (35 एचपी) अब 41,000 रुपए सस्ता होगा। ट्रैक्टर (45 एसपी) 45,000 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर (50 एचपी) पर 53,000 रुपए और ट्रैक्टर (75 एचपी) पर 63,000 रुपए की बचत होगी। अन्य कृषि उपकरण भी सस्ते हो गए हैं।
ट्रैक्टर पर बचत ₹41,000 से ₹63,000 तक
पावर टिलर पर बचत ₹11,875
सीड ड्रिल पर बचत ₹3,220 से ₹4,375
मल्टीक्रॉप थ्रेशर पर बचत ₹14,000
हार्वेस्टर पर बचत ₹1,87,500
स्ट्रॉ रीपर पर बचत ₹21,875
बेलर पर बचत ₹93,750
बाइक और कार भी हो गए सस्ते : देश भर में 350 सीसी से नीचे की बाइक्स और छोटी कारों की कीमतें कम कर दी गई हैं। मारुति के अलग-अलग मॉडल की कीमत 59,131 से 1,29,000 तक कम हो गए हैं। इस वजह से कार की बुकिंग 30% से 35% तक बढ़ गई है। कुछ कारों की मॉडल की बुकिंग 47% तक बढ़ गई है।
गाड़ियों पर कितना टैक्स कम : छोटी कारें (1200cc पेट्रोल, 1500cc डीजल, 4m लंबाई): 28% से घटाकर 18%
ऑटो, बस, ट्रक- अब 18% (पहले 28%)
बाइक (350cc): 18%, इससे ऊपर 40%
बड़ी कारें, SUV, MUV, XUV (1500cc इंजन, 4000mm लंबाई): 40% फ्लैट टैक्स, अब से अलग से उपकर (cess) नहीं लगेगा।
किचन का खर्च होगा कम : पैक्ड पनीर, पराठा, चपाती, पिज्जा ब्रेड, यूएचटी दूध अब टैक्स-फ्री हो गए हैं। मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नमकीन पर अब 12% की बजाय सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। वहीं पौधे आधारित दूध (जैसे बादाम, ओट्स, सोया मिल्क) पर भी अब केवल 5% टैक्स लगेगा। ये तमाम आइटम्स पहले की अपेक्षा सस्ते हो गए हैं।
घर के जरूरी सामान की बात करें तो 370 रुपए का सरसों तेल अब 344 रुपए का पड़ेगा, यानी करीब 26 रुपए बचेंगे। 650 रुपए के शुद्ध घी पर करीब 45 रुपये बचेंगे। वहीं 200 रुपए के जैम पर 14 रुपए और 100 रुपए के स्नैक्स पर 7 रुपए बचेंगे।
