सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 22 September 2025 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (10:12 IST)

H-1B VISA से लेकर टैरिफ और GST रिफॉर्म तक, जानिए सबकुछ एक क्लिक पर

Live news in Hindi
आज से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कई घरेलू सामान, कारें, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आज H-1B VISA से लेकर टैरिफ तक को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मीटिंग होने जा रही है। जानिए देश दुनिया की सारी खबरें एक क्लिक पर।

टैरिफ और H-1B वीजा : भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं। खासतौर पर टैरिफ और H-1B वीजा के जरिये भारत को जिस तरह का तनाव अमेरिका की ओर से झेलना पड़ रहा है, उसके बाद दोनों देशो के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं, जिससे उम्मीद है कि नए व्यापार समझौते पर बातचीत तेज हो रही है। 16 सितंबर को अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की टीम भारत आई थी, जहां समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद तुरतं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका दौरे पर हैं। यहां वे आज अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर बातचीत करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने समकक्ष मार्को रुबियो से भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे मुलाकात करने वाले हैं।

10:12 AM, 22nd Sep
24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने रविवार को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का ऐलान किया। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि दो राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजेल ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इस कदम से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि,अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। वहीं, फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वह इस हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। ब्रिटिश पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया।

09:47 AM, 22nd Sep
भारत अमेरिका के बीच इन मुद्दों पर होगी बात : अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त जो मुद्दे गर्म हैं, उनमें सबसे पहला टैरिफ का मुद्दा। भारत पर अमेरिका ने रूस से तेल व्यापार को लेकर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत के कुछ सेक्टर्स पर तो इस टैरिफ का काफी बुरा असर हुआ है। ऐसे में कोशिश होगी कि इस मामले में दोनों देश मिलकर कुछ बीच का रास्ता निकाल पाएं। इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ पाए, जो टैरिफ वॉर की वजह से अटकी नजर आ रही थी। इसके अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा अब H-1B VISA है, जो अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा असर डाल रहा है।
BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूलाशिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं और महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातें

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातेंGST reforms : जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासाIndia's Power Market News : गोवा प्रबंधन संस्थान और ब्रिटेन के किंग्स्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अस्थिर कोयला बाजार जैसे वैश्विक संकट भारत में बिजली की लागत को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में एक दिन पहले की बिजली की कीमतें औसतन वास्तविक समय की कीमतों से काफी अधिक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ‘जोखिम प्रीमियम’ बढ़ जाता है।

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दाम

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दामपतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में जीएसटी युक्तिकरण के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देशSpecial Intensive Revision case : निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें।

आज से GST 2.0 लागू, जानिए क्या सस्ता हुआ, कहां, कितने रुपयों की होगी बचत?

आज से GST 2.0 लागू, जानिए क्या सस्ता हुआ, कहां, कितने रुपयों की होगी बचत?आज से रोजमर्रा की जरूरत के ज्‍यादातर सामान आपको कम दामों में मिलेंगे। आज से यानी 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद जीएसटी 2.0 के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी के अनुसार, एक साल में देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बचत होगी।

Indore : चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जयस संगठन ने MY अस्पताल का किया घेराव

Indore : चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जयस संगठन ने MY अस्पताल का किया घेरावइंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में चूहों के हमले के बाद दो नवजात लड़कियों की मौत के मामले में एमवायएच के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर डटे एक आदिवासी संगठन ने रविवार से अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के कार्यकर्ता एमवायएच के मुख्य द्वार के सामने धरना दे रहे हैं। रविवार रात तक उनका धरना जारी था।

फिलिस्तीन को इन 3 देशों ने दी मान्यता, इजराइल-अमेरिका के विरोध के बीच बड़ा फैसला

फिलिस्तीन को इन 3 देशों ने दी मान्यता, इजराइल-अमेरिका के विरोध के बीच बड़ा फैसलाब्रिटेन ने फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसका ऐलान किया। ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी। फ्रांस भी जल्द ही ऐसा करने वाला है। भारत-चीन समेत दुनिया के 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे चुके हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे इनकार कर चुके हैं।

PM मोदी के संबोधन के बाद CM डॉ. यादव बोले- नवरात्रि से प्रारंभ बचत उत्सव का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा

PM मोदी के संबोधन के बाद CM डॉ. यादव बोले- नवरात्रि से प्रारंभ बचत उत्सव का लाभ सभी वर्गों को मिलेगामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की दरें कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके माध्यम से 5 प्रतिशत की जीएसटी के दायरे में 99 प्रतिशत वस्तुएं आ गई हैं। 22 सितंबर नवरात्रि के दिन से यह हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में मनेगा।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
