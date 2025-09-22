सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  4. Fire breaks out in Porbandar-bound ship carrying sugar and rice to Somalia; crew rescued
Last Modified: सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (13:42 IST)

पोरबंदर से सोमालिया जा रहे चीनी और चावल से भरे जहाज में आग, क्रू मेंबर्स को बचाया

Fire breaks out on a ship in Porbandar
Fire breaks out on a ship in Porbandar: गुजरात के पोरबंदर से सोमालिया जा रहे मालवाहक जहाज में सोमवार को आग लग गई। यह जहाज चीनी और चावल से भरा हुआ था। हालांकि जहाज में सवार 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। यह जहाज सामान लेकर सोमालिया के बसासो जा रहा था। 
 
जानकारी के मुताबिक जहाज जामनगर की कंपनी एचआरएम एंड संस का था। इस जहाज में चावल और चीनी लदी हुई थी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। चावल और चीनी लदे होने के कारण थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके चलते जहाज को खींचकर समुद्र के बीच ले जाया गया। 
 
बताया जा रहा है कि जहाज में 78 टन चीनी और 950 टन चावल लदा हुआ था। भीषण आग के बीच जहाज के 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। हालांकि जहाज में आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। 
