OASIS 2025: “Whispers of Edo” : जब कला, संस्कृति और टेक मिलकर रचेंगे एक नई कहानी

BIT PILANI HINDI NEWS
BITS Pilani एक बार फिर तैयार है अपने सबसे बड़े कल्चरल फेस्ट OASIS के 53वें एडिशन के लिए! 7 से 11 नवंबर तक कैंपस में होगा पांच दिनों का जश्न, जहां क्रिएटिविटी, culture और youth energy का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। इस साल की थीम है  “Whispers of Edo”, जो जापान के Edo period से प्रेरित है। उस दौर की elegance, artistry और innovation अब पिलानी की हवा में घुलने वाली है। कैंपस बदल जाएगा एक ऐसे स्पेस में जहां परंपरा और आधुनिकता हाथों में हाथ डालकर चलेंगी।


 
पांच दिन, अनगिनत vibes
 
Oasis हमेशा से अपने म्यूज़िक, डांस, थिएटर, और लिटरेरी इवेंट्स के लिए जाना जाता है और इस बार ये सब और भी भव्य होने वाला है। स्टेज पर होंगे शानदार परफॉर्मेंस, आर्ट इंस्टॉलेशन्स से सजे कोने, और वो मोमेंट्स जो कॉलेज लाइफ की यादों में हमेशा रहेंगे। और हां, हर साल की तरह इस बार भी आएगी सबकी फेवरेट नाइट, Stand-Up Comedy Night, जहां हंसी, व्यंग्य और रिलेटेबल ह्यूमर का परफेक्ट कॉम्बो मिलेगा।
 
टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का परफेक्ट संगम
 
इस बार OASIS 2025 का ऑफिशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर है Round The Clock Technologies, जो AI-driven innovation के ज़रिए डिजिटल वर्ल्ड को नया शेप दे रही है। उनके ऑटोमेशन और डेटा-सेंट्रिक सिस्टम FinTech, InsurTech, Government, Healthcare, EdTech, Media और E-Commerce जैसे सेक्टर्स में बदलाव ला रहे हैं। यह पार्टनरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि उस synergy की है जहां intelligence मिलती है imagination से बिलकुल वैसे ही जैसे Oasis में tech और art एक साथ breathe करते हैं।


 
Oasis 2025: जहां हर कदम पर होगी एक कहानी
 
इस बार का “Whispers of Edo” उसी को एक नए रूप में पेश करेगा, जहां heritage और innovation साथ मिलकर एक नई कहानी कहेंगे। BITS Pilani का कैंपस पांच दिनों तक बदल जाएगा एक रंगीन संसार में, संगीत, नृत्य, थिएटर, और कला की जीवंत अभिव्यक्तियों से भरा हुआ।
 
तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की OASIS सिर्फ एक फेस्ट नहीं, बल्कि एक एहसास बनने वाला है, जहां हर पल में होगी creativity की चमक, हर धुन में culture की गहराई, और हर चेहरे पर Imagination की मुस्कान।
