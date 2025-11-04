बिहार में 241 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर, कौन कहां करेगा प्रचार?
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार की 241 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले आज सभी दल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...
08:08 AM, 4th Nov
मध्यप्रदेश में इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में एक बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
07:52 AM, 4th Nov
-बिहार में 241 विधानसभा सीटों पर आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को होगा मतदान।
-पीएम मोदी आज बिहार में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
-भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार के कोईवरल में जनसभा करेंगे। वे आज गयाजी में रोड शो भी करेंगे।
-पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में जनसभा करेंगे।
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
-नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के औरंगाबाद, कुटुम्बा और वजीरगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
-नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज आज राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे।
07:46 AM, 4th Nov
भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आएगी। कल सुबह नाश्ते पर होगी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात।