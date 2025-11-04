मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (08:26 IST)

दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?

delhi pollution
Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में मंगलवार को भी दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिवाली के बाद से ही यहां की हवा में जहर घुला हुआ है। विवेक विहार और आरकेपुरम में तो AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, विवेक विहार में 402, आरके पुरम में 401, रोहिणी में 396, अक्षरधाम में 392, वजीरपुर में 380, जहांगीरपुरी में 373, बवाना में 369, आनंद विहार 362, अलीपुर 362 और अशोक विहार में 350 में एक्यूआई 350 के ऊपर दर्ज किया गया।
 
ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 347 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। AIIMS के आसपास के इलाके में AQI 297 दर्ज किया। यह खराब श्रेणी में आता है। 
 
delhi pollution
AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा में प्रदूषण कितना है। भारत में AQI 0 से 500 के बीच होता है। 0-50 अच्छी हवा होती है। 200 से 300 खराब, 300 से 400 बहुत खराब और 400 से ऊपर गंभीर प्रदूषण माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने मंगलवार को हवा गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है।
 
दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हर वर्ष सर्दियों में ठंड के कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। फसल जलाने और दिवाली के पटाखों से भी हवा बहुत ख़राब हो जाती है। इससे सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। 
edited by : Nrapendra Gupta
और भी वीडियो देखें

Webdunia
