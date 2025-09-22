सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Video of Zubin garg seconds before his death goes viral
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (11:04 IST)

जुबिन की मौत से कुछ सेकंड पहले का वीडियो वायरल, 15 लाख लोग पहुंचे अंतिम यात्रा में, आसाम में मातम

zubin garg
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद पूरे आसाम में मातम पसरा है। दुकानें और मार्केट बंद रखे गए। उनके अंतिम दर्शन के लिए करीब 25 किमी तक इतनी भीड थी कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। बताया जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे।
इस बीच जुबिन की मौत के कुछ मिनट पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे स्कूबा डाइविंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। उनकी मौत की खबर के बाद उनके फैंस सदमे में हैं। फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है, जो उनकी मौत से चंद मिनट पहले ही लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस शॉक में हैं।

इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया : 19 सितंबर 2025 को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जुबिन को पानी के भीतर सांस लेने में गंभीर तकलीफ हुई। तत्काल उन्हें सीपीआर दिया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इस अप्रत्याशित हादसे से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि उनके प्रशंसक और संगीत प्रेमी देशभर में गहरे शोक में डूब गए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो को जुबिन का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में जुबिन तैरते हुए नजर भी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो ने मौत से कुछ पल पहले ही कैमरों में कैद किया गया।

वायरल हुआ जुबिन गर्ग का आखिरी वीडियो : जुबिन गर्ग की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग उनका आखिरी वीडियो मान रहे हैं। वीडियो में जुबिन स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार होते दिखते हैं। वह लाइफ जैकेट पहन रहे हैं और फिर हंसते हुए पानी में छलांग लगाते हैं। कुछ समय तक वह तैरते हुए नजर आते हैं और उनके आसपास कई और लोग भी दिखाई देते हैं। वीडियो देखकर ये जाहिर हो रहा है कि उनको तैराकी आती है। वो पानी के अंदर सिर रख के प्रैक्टिस करते हैं, फिर पीठ के बल तैरते नजर आते हैं। इस वीडियो को विरल भियानी ने पोस्ट किया है और ये दावा किया है कि ये उनका आखिरी वीडियो है। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो वाकई उनका आखिरी है, लेकिन इसे देखकर उनके फैंस और भी भावुक हो गए हैं। हजारों लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने जताया दुख : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जुबिन गर्ग के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जुबिन केवल असम के ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और भारत के सांस्कृतिक गौरव थे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जुबिन के पार्थिव शरीर को सिंगापुर में पोस्टमार्टम के बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने जुबिन के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा कि उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है।

नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए पहुंचे थे सिंगापुर : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिन गर्ग सिंगापुर में आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। उनका शो फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण माना जा रहा था और फैंस बेसब्री से उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कार्यक्रम से एक दिन पहले ही यह हादसा हो गया। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर भारत ले आया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जुबिन गर्ग की विरासत : जुबिन गर्ग ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए और खासकर नॉर्थ ईस्ट की लोक संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। उनकी ऊर्जावान आवाज और ज़िंदादिल व्यक्तित्व को भारत हमेशा याद रखेगा। 'गैंगस्टर'से एक्टर का गाना 'या अली' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। 
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com