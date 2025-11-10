सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. There was a conspiracy to create havoc in many places in the country
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 10 नवंबर 2025 (16:11 IST)

देश में कई जगह तबाही मचाने की थी साजिश, 2 हजार 900 किलो विस्फोटक जब्‍त, डॉक्‍टर समेत ये हैं 7 आतंकियों के नाम

dr adil terror
जम्‍मू कश्‍मीर में पुलिस ने जिस मुस्‍तैदी से आतंक के आकाओं को दबोचने में कामयाबी हासिल की है, उस की चारों तरफ चर्चा हो रही है। अगर पुलिस को ये कामयाबी नहीं मिलती तो देश में कई जगह आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते थे। बता दें कि आतंकियों के देश में कई जगह तबाही मचाने की साजिश थी।

फिलहाल उनके पास से 2 हजार 900 किलो विस्फोटक और कई हथियारों के साथ ही डॉक्‍टर आदिल समेत 7 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं।
गजवत-उल-हिंद से जुड़े आतंकी : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसमें दो डॉक्टर समेत सात आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,900 किग्रा भयानक विस्फोटक, हथियार और आइईडी बनाने की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस की अभी जांच चल रही है।

19 अक्‍टूबर को किया था ये कांड : पुलिस के अनुसार 19 अक्‍टूबर 2025 को श्रीनगर के बुनपोरा, नौगाम में कई जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें पुलिस और सुरक्षाबलों को धमकाया गया था। इसके बाद एफआईआर संख्या 162/2025 दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। जांच में यह सामने आया कि यह नेटवर्क शिक्षित और पेशेवर युवाओं से जुड़ा था और विदेशी संपर्कों के माध्यम से संचालित हो रहा था।

ऐसे होती थी फंडिंग : जांच में पता चला कि यह समूह एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए भर्ती, समन्वय, धन-संग्रह और लॉजिस्टिक्स का काम करता था। धनराशि पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से, सामाजिक या धर्मार्थ कारणों का बहाना बनाकर जुटाई जा रही थी। आरोपी आतंकवाद के लिए लोगों की पहचान, उन्हें कट्टर बनाने और हथियार/आइईडी बनाने के लिए सामग्री जुटाने में जुड़ा हुआ पाए गया है।

ये हैं गिरफ्तार मुख्य आरोपियों के नाम : आरिफ निसार दर साहिल, नौगाम, श्रीनगर, यासिर-उल-आशरफ, नौगाम, श्रीनगर मकसूद अहमद दर शाहिद, नौगाम, श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद, शोपियां, जमीर अहमद आहंगर मुत्लाशा, वाकुरा, गांदरबल, डॉ. मुजम्मिल अहमद गनाई मुसायब, कोइल, पंपोर, डॉ. आदिल, वानपोरा, कुलगाम जांच के दौरान श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां, फरीदाबाद और सहारनपुर में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया।
14 बड़े बैगों में जब्‍त हुआ विस्‍फोटक : डॉक्टर के साथ पुलिस अंदर गई। वहां से जब पुलिस बाहर निकली तो हाथों में 14 काले रंग से बड़े बैग थे। खुफिया ब्यूरो की टीमों को पहले से ही छापे की सूचना दे गई थी। स्थानीय पुलिस को भी सूचना थी लेकिन इस सीक्रेट ऑपरेशन को किसी बाहरी को लीक नहीं होने दिया गया।
कितना घातक है विस्फोटक : बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि विस्‍फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट जब्‍त किया गया है। आग के संपर्क में आने पर अमोनियम नाइट्रेट में तेज विस्फोट होने की आशंका रहती है। यह विस्फोट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि आसपास की वस्तुओं को कुछ ही सेकेंड में तबाह सकता है। विस्फोटक के रूप में परिवर्तित किए जाने पर यह कितना घातक होता, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट के जरिए दो से तीन किलोमीटर तक पूरी तरह से तबाही मचाई जा सकती है। इसकी मात्रा अधिक हो तो यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी फरीदाबाद में मिले अमोनियम नाइट्रेट से कम से कम छह किलोमीटर के दायरे में सबकुछ तबाह किया जा सकता था।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

और भी वीडियो देखें

उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ आरोपी के वकील ने होटल में किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ आरोपी के वकील ने होटल में किया दुष्कर्मLawyer rapes victim in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज घटना में एक गैंग रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ आरोपी के वकील ने यहां होटल के कमरे में बलात्कार किया। बताया जाता है कि आरोपी वकील ने पीड़िता को 2022 के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत के बाहर समझौता कराने का वादा किया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली में हवा हुई खतरनाक, आसमान में धुंध, AQI 400 के करीब

दिल्ली में हवा हुई खतरनाक, आसमान में धुंध, AQI 400 के करीबDelhi Air Quality News : दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सोमवार सुबह देश की राजधानी की औसत वायु गुणवत्ता (AQI) 345 रही, जो कि 'बेहद खराब' श्रेणी में आती है। कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं। GRAP-3 के तहत कई प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन कमजोर दिख रहा है। निर्माण कार्य, वाहनों का धुआं और खुले में कचरा जलाना अभी भी जारी है। दिल्ली के कई हिस्सों में ‘बेहद खराब’ स्तर की हवा रिकॉर्ड की गई।

कॉप30 : जलवायु संकल्पों को साकार करने और वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने की तैयारी

कॉप30 : जलवायु संकल्पों को साकार करने और वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने की तैयारीब्राज़ील के बेलेम शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप30) में हिस्सा लेने के लिए विश्वभर से नेता, मंत्री, प्रतिनिधि और जलवायु विशेषज्ञ एकत्र हो रहे हैं। उनका दायित्व है, जलवायु कार्रवाई के वादों को वास्तविकता में तब्दील करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए ठोस योजनाओं पर सहमति बनाना। क्योटो सम्मेलन से लेकर शर्म अल शेख़ तक, जलवायु संकट से निपटने के लिए हर वर्ष यूएन सम्मेलन में संकल्प व्यक्त किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जी! आपने दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया है

प्रधानमंत्री जी! आपने दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया हैTejashwi Yadav accuses Prime Minister: महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा? आपने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री को उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह, राज वल्लभ साधु महात्मा लगते हैं?

UP के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्कूलों में अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम्'

UP के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्कूलों में अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम्'Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह कदम राज्य में राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 'वंदे मातरम्' मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com