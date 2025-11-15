Latest News Today Live Updates in Hindi : श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल देर रात हुए एक उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में एक नायब तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। डीजीपी ने कहा कि थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। सैंपलिंग के दौरान हादसा हुआ। पल पल की जानकारी...

जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने एक बयान में कहा कि थाने में धमाका साजिश नहीं हादसा था। थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। 2 दिन से उसकी सैंपलिंग का काम चल रहा था। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है? मृतकों में 1 पुलिस अधिकारी के साथ ही 3 फारेंसिक अफसर में भी शामिल।

10:27 AM, 15th Nov

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान राजद के चुनावी नतीजों ने किया। वोट प्रतिशत अधिक पाने के बावजूद भी आरजेडी की हार हुई है इसका कारण जीती हुई सीटों की संख्या कम होना है। वह सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी और तीसरे नंबर पर रही।