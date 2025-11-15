Latest News Today Live Updates in Hindi : श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल देर रात हुए एक उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में एक नायब तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। डीजीपी ने कहा कि थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। सैंपलिंग के दौरान हादसा हुआ। पल पल की जानकारी...
10:28 AM, 15th Nov
जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने एक बयान में कहा कि थाने में धमाका साजिश नहीं हादसा था। थाने के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। 2 दिन से उसकी सैंपलिंग का काम चल रहा था। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है? मृतकों में 1 पुलिस अधिकारी के साथ ही 3 फारेंसिक अफसर में भी शामिल।
10:27 AM, 15th Nov
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान राजद के चुनावी नतीजों ने किया। वोट प्रतिशत अधिक पाने के बावजूद भी आरजेडी की हार हुई है इसका कारण जीती हुई सीटों की संख्या कम होना है। वह सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी और तीसरे नंबर पर रही।
10:19 AM, 15th Nov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।