आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

सोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

एक्स-रे की रिपोर्ट लेकर अस्पताल के चिकित्सक के पास गए, तो वहां उन्हें बताया कि सीने में जिंदा कॉकरोच है। इसके बाद उन्हें तुरंत सिंगापुर जाने की सलाह दी गई। इसके बाद वह वापस सिंगापुर लौट गया और वहां चिकित्सक की ओर से जांच के दौरान पाया कि कॉकरोच मरीज की छाती में नहीं बल्कि एक्स-रे मशीन में था। अब पूरी का सच समाने आया है।

क्षेत्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक अस्पताल सोलन के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि सोशल मीडिया में चल रही पोस्ट एक भ्रामक पोस्ट है और AI से बनाई गई है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हैं। लोगों से आग्रह है कि वह पोस्ट वायरल न करें और गलत प्रचार से बचें।





अस्पताल में एक्स-रे बेहतर व आधुनिक मशीन के साथ किए जाते हैं और उसके बाद जांच परख भी पूरी की जाती है। अब यही कहानी शिमला में एडिट कर शिमला अस्पताल के नाम से वायरल हो रही है। बद्दी में भी क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की जगह बद्दी किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया है।