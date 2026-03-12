खाड़ी में कोहराम, ईरान के ड्रोन हमलों से कुवैत एयरपोर्ट दहला

Kuwait airport drone attack: ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध का सीधा असर खाड़ी देशों पर भी पड़ रहा है। जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्‍डे बने हुए हैं, ईरान वहां लगातार हमले कर रहा है। ताजा मामले में ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है।

कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कन्फर्म किया है कि गुरुवार सुबह कई ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिससे सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची है। दरअसल, अमेरिका के सहयोगी देशों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है।

ईरान ने होर्मुज में बढ़ाए हमले

इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबरें हैं। ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और UAE में भी ईरान ने हमले किए हैं। इस बीच, ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास कमर्शियल जहाजों पर हमले बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दो दिनों में कम से कम छह टैंकरों/जहाजों पर हमला हुआ है। इससे दुनिया भर में एनर्जी का फ्लो रुक गया है। इराक ने तेल टर्मिनल बंद कर दिए हैं और स्ट्रेट (जो दुनिया के तेल का लगभग 20% ले जाता है) से होने वाले ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर के पार

US और दूसरों (जैसे, जापान) द्वारा स्ट्रेटेजिक रिज़र्व से तेल निकालने के बावजूद, सप्लाई की आशंकाओं और हमलों की वजह से कच्चा तेल फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव है और इसके जवाब में स्टॉक गिर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 5500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

