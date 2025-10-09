गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. kanpur blast illigal fire works
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (10:33 IST)

क्या है कानपुर ब्लास्ट का अवैध पटाखों से कनेक्शन, पुलिस की घर-घर छापेमारी, CCTV आया सामने

kanpur blast
Kanpur Blast Update : कानपुर में मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में बुधवार शाम हुए भीषण धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इलाके की तंग गलियों में बने घरों और गोदामों में अवैध पटाखों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जा रहा था। स्कूटी में रखे इन्हीं पटाखों से निकली चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया, जिससे आसपास की इमारतें हिल गईं और कई दुकानों के शीशे टूट गए। धमाके में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से पांच को लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद के दो सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमें एक सीसीटीवी में स्कूटी से धमाका और दूसरे सीसीटीवी में विस्फोट के बाद एक महिला झुलसी अवस्था में हाथ जोड़कर दुकानदारों से मदद मांगती नजर आई है।
 
कैसे हुआ हादसा? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब 7:30 बजे मरकज वाली मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी दो स्कूटी अचानक फट पड़ीं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और आग के गोले ने पास के दुकानदारों व राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। जांच में एक स्कूटी चोरी की पाई गई, जो बीते वर्ष बृजेन्द्र रस्तोगी के नाम से दर्ज थी। माना जा रहा है कि इसी स्कूटी से हादसा शुरू हुआ।
 
6 लोग हिरासत में : कानपुर के मखानिया बाजार में तेज धमाके का एक सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि हादसा अवैध पटाखों का भंडारण और उनकी बिक्री के चलते हुआ है। एटीएस की टीम की सघन जांच में विस्फोट का सीसीटीवी भी सामने आया है कि विस्फोट की वजह एक स्कूटी थी। पुलिस और एसटीएफ ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया और क्षेत्र से 6 लोगों को हिरासत में लिया है।
 
पुलिस जांच में बड़ा खुलासा : घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि प्रारंभ में कुछ लोगों ने जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक टीम को स्पष्ट सबूत मिले हैं कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध पटाखों का कारोबार चल रहा था। जॉइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि विस्फोट बैटरी या विस्फोटक पदार्थ से जुड़ा है। पुलिस ने इलाके में घर-घर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। देर रात तक बम स्क्वॉड और खुफिया टीमें मौके पर डटी रहीं और कई घरों व दुकानों के ताले तोड़कर तलाशी ली गई। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
 
बिना लाइसेंस के बिक रहें थे पटाखें : कानपुर का मेस्टन रोड मिश्रित आबादी वाला है, यहां मरकस मस्जिद के निकट बाजार है। इस बाजार के अंदर अवैध पटाखों का कारोबार जोर-शोर से फल फूल रहा था। पुलिस के आलाधिकारियों के मुताबिक यहां अवैध तरीकें से पटाखों को भंडारण किया गया था। अभी तक की जांच में इस व्यापार में संलिप्त लोगों के पास कोई लाइसेंस नही मिला है। पुलिस ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा हझ कि पटाखों का भंडारण जिनके संरक्षण में चल रहा था, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा चाहे वह कोई भी हो।
 
घायलों की स्थिति : धमाके में झुलसे 8 लोगों में सहाना (70), अब्दुल (60), रियादीन (70), और अश्वनी कुमार (50) की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी 50% से अधिक झुलसे हैं। अन्य घायलों में रईसुद्दीन, मुरसलीन, जुबिन और सुहाना शामिल हैं। सुहाना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह मदद के लिए सड़क पर तड़पती नजर आ रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उर्सला अस्पताल पहुंचाया गया।
 
दुकानदारों की आपबीती : स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि धमाका इतना भीषण था कि कई दुकानों की दीवारें और फॉल्स सीलिंग गिर गईं। खिलौना व्यापारी अब्दुल हमीद ने कहा, धमाके के बाद चारों तरफ आग के गोले उड़ते दिखे, कई लोग जलते हुए भाग रहे थे। कैफे संचालक शाहबाज अख्तर ने बताया कि आसपास की कई दुकानों की हालत अब भी खराब है।
 
पुलिस की अपील : पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की है। कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा कि अवैध पटाखों का कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे धमाके के सटीक कारणों की पुष्टि होगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागू

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागूNew Labor Policy 2025 : मोदी सरकार की तरफ से देश में ही जल्‍द नई श्रम नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लानPakistan News in hindi : आतंक का गढ़ पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई की सहायता से 2 घातक आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा (एलईटी) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के बीच एक नए गठबंधन को क्रियान्वित किया गया है।

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थना

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थनाPremanand Maharaj health Update: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। हालांकि उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन अपनी सकारात्मकता के कारण वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे हुए हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है।

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचावUPI Payment without PIN : अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नए तरीके से पेमेंट करने की शुरुआत की है। इस तरीके के इस्तेमाल के लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा कामभारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी।

और भी वीडियो देखें

कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी सील, मालिक भी गिरफ्तार

कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी सील, मालिक भी गिरफ्तारColdrif Cough Syrup news : मध्यप्रदेश में कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा को सील कर उसके मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम था।

LIVE: कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार

LIVE: कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तारLatest News Today Live Updates in Hindi : मध्यप्रदेश में कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली दवा कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया। पल पल की जानकारी...

ग्रीन पटाखों पर दिल्ली वालों के लिए छूट क्यों चाहती हैं सीएम

ग्रीन पटाखों पर दिल्ली वालों के लिए छूट क्यों चाहती हैं सीएमदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण यह रोक जरूरी है। हालांकि अदालत ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी हुई है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक है।

गाजा शांति योजना के पहले चरण पर इजराइल और हमास राजी, क्या बोले ट्रंप?

गाजा शांति योजना के पहले चरण पर इजराइल और हमास राजी, क्या बोले ट्रंप?Gaza Peace Plan : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और हमास दोनों ने गाजा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। ट्रंप ने इसे गाजा जंग खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

क्या कानपुर धमाके के पीछे आतंकी साजिश, 8 घायल, चौंकाने वाला खुलासा

क्या कानपुर धमाके के पीछे आतंकी साजिश, 8 घायल, चौंकाने वाला खुलासाशहर के मूलगंज थाना क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 7.30 बजे मरकस मस्जिद के पास हुए दो स्कूटी में धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धमाके आवाज इतनी तेज थी कि जो एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस विस्फोट में आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com