आजम खान ने अपनी शर्त मनवाकर की अखिलेश यादव से मुलाकात, जानिए क्या हुई बात

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान की रामपुर में आज मुलाकात हुई। आजम खान के जेल से छूटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। आजम खान भी खुद अखिलेश को रिसीव करने आए और गले भी लगाया। करीब 23 महीने बाद यह मुलाकात हुई।

मुलाकात के बाद आजम खान ने पत्रकारों को कहा कि मुलाकात में क्या था यह हमारे और उनके (अखिलेश यादव) बीच की बात है जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते लेकिन हां, उनकी अपनी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी क्योंकि उस परिवार से आधी सदी के रिश्ते हैं।