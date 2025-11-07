Share Bazaar में आज फिर गिरावट, Sensex और Nifty टूटे
Share Market Update News : घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 95 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 17 अंक की गिरावट आई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारती एयरटेल का शेयर 4.46 प्रतिशत की गिरावट में रहा। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 अंक पर आ गया।
यूरोप के बाजार भी गिरावट में रहे। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी सत्र यानी शुक्रवार को भारी उथल-पुथल देखने को मिला। कारोबार के आखिर में अच्छी रिकवरी के बावजूद बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 पर, और निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,492.30 पर बंद हुआ।
आज मेटल इंडेक्स 1.4% बढ़ा, जबकि आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम में 0.5% प्रत्येक की गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में से भारती एयरटेल में 4.46 प्रतिशत की गिरावट आई। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 148.14 अंक की गिरावट के साथ 83,311.01 अंक पर और निफ्टी 87.95 अंक फिसलकर 25,509.70 अंक पर बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour