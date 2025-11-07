शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (17:15 IST)

Share Bazaar में आज फिर गिरावट, Sensex और Nifty टूटे

Stock markets fell for third consecutive trading session today
Share Market Update News : घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 95 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 17 अंक की गिरावट आई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारती एयरटेल का शेयर 4.46 प्रतिशत की गिरावट में रहा। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 अंक पर आ गया।

बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 25,492.30 अंक पर आ गया। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए।

यूरोप के बाजार भी गिरावट में रहे। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी सत्र यानी शुक्रवार को भारी उथल-पुथल देखने को मिला। कारोबार के आखिर में अच्छी रिकवरी के बावजूद बीएसई सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 पर, और निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,492.30 पर बंद हुआ।
आज मेटल इंडेक्स 1.4% बढ़ा, जबकि आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम में 0.5% प्रत्येक की गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में से भारती एयरटेल में 4.46 प्रतिशत की गिरावट आई। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 148.14 अंक की गिरावट के साथ 83,311.01 अंक पर और निफ्टी 87.95 अंक फिसलकर 25,509.70 अंक पर बंद हुआ था।
