गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Indian stock markets fall sharply
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (17:30 IST)

Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 593 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे

Indian stock markets fall sharply
Share Market Update News : विदेशी कोषों की ताजा बिकवाली और अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर स्पष्ट रुख न आने से शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 593 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी भी 176 अंक गिरकर 26000 के नीचे आ गया। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों के 1.82 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कारोबार के अंत में निफ्टी 176.05 अंक या 0.68% की गिरावट के बाद 25,877.85 अंक पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70% टूटकर 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ।
 
खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 593 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी भी 176 अंक गिरकर 26000 के नीचे आ गया। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों के 1.82 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कारोबार के अंत में निफ्टी 176.05 अंक या 0.68% की गिरावट के बाद 25,877.85 अंक पर बंद हुआ। 
वहीं सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70% टूटकर 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 684.48 अंक गिरकर 84,312.65 अंक पर आ गया था। हालांकि बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स लगभग सपाट बंद हुए।

निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.81% टूटा। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में लगभग 0.7% की गिरावट रही। IT, FMCG और ऑटो सेक्टर में भी हल्की कमजोरी दर्ज की गई। सेंसेक्स के ये 5 शेयरों में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का शेयर 1.54 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है।
ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में मौद्रिक नीति में ढील से भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। फेड के बयान से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार की दिशा अब ग्लोबल संकेतों और कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी

Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनीहजारों किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर अमरावती से नागपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ताजा खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने हटना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले पर संज्ञान लिया है।

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाबबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है।

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमत

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमतनई Tata Sierra सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara को देगी टक्कर

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपति

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपतिकहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। ऐसा ही कुछ यूएसई में भारतीय युवक के साथ हुआ। अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक अनिल कुमार, रातोंरात अरबपति बन गए। अनिल कुमार को यूएई की सबसे बड़ी लॉटरी में 240 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट लगा।

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठ

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठभारत समेत दुनियाभर में आतंकी गतिविधियां चलाने वाला लश्‍कर ए तैयबा अब आतंक की ऑनलाइन कोचिंग देगा। इन कोचिंग में महिलाओं का ब्रेनवॉश कर के जिहाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बता दें कि पाकिस्‍तान में 'अल्फियातुल जिहाद फी सबीलिल्लाह' के नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है।

और भी वीडियो देखें

Mahindra की गाड़ियों में Samsung स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में होगा Use

Mahindra की गाड़ियों में Samsung स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में होगा Useसैमसंग (Samsung) ने ऐलान किया है कि अब सैमसंग वॉलेट के जरिए महिंद्रा (Mahindra) इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज़ के साथ डिजिटल कार की सपोर्ट फीचर उपलब्ध होगा। इस फीचर के साथ गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़र्स बिना फिजिकल चाबी के आसानी से अपनी कार को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे। महिंद्रा समूह इस सुविधा को सैमसंग वॉलेट के साथ जोड़ने वाला भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है।

मुंबई में बड़ा कांड, 20 बच्चों को बंधक बनाया, परिजनों में दहशत, कमांडोज ने ऐसे किया स्‍पेशल ऑपरेशन और रेस्‍क्‍यू

मुंबई में बड़ा कांड, 20 बच्चों को बंधक बनाया, परिजनों में दहशत, कमांडोज ने ऐसे किया स्‍पेशल ऑपरेशन और रेस्‍क्‍यूमुंबई के पवई इलाके में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे शख्‍स ने 20 बच्‍चों को बंधक बना लिया। इस दौरान उसने धमकी भी दी कि अगर उसे कुछ होता है तो बच्चों को नुकसान होगा। उसने चेतावनी दी कि बच्‍चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी।

बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्राम

बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्रामRohini Acharya Paltan News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं की बयानबाजी जारी है। राजद नेता लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिणी ने कहा कि कहा कि 'बलात्कारी जालसाज पलटन' बीजेपी का असली नाम है। रोहिणी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव मैदान में उतरी थीं। इस चुनाव में उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी ने 13661 वोटों से मात दी थी।

आगरा के होटल ‘द हेवन’ से सड़क पर गिरी न्‍यूड लड़की, कमरे में थी बर्थडे की सजावट, सीसीटीवी खोलेगा का रहस्‍य

आगरा के होटल ‘द हेवन’ से सड़क पर गिरी न्‍यूड लड़की, कमरे में थी बर्थडे की सजावट, सीसीटीवी खोलेगा का रहस्‍यउत्‍तर प्रदेश का आगरा शहर। होटल द हेवन के नीचे वाली सड़क से रोजमर्रा की आवाजाही। मंगलवार का दिन और अचानक एक लड़की होटल हेवन से सड़क पर लोगों के बीच गिरती है। सबसे खास बात यह है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से न्‍यूड थी, यानी बिना कपड़ों के।

कश्मीर में 2 सरकारी शिक्षकों का आतंकियों से कनेक्‍शन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया बर्खास्‍त

कश्मीर में 2 सरकारी शिक्षकों का आतंकियों से कनेक्‍शन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया बर्खास्‍तJammu and Kashmir News : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में 2 सरकारी शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टालरेंस नीति का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दोनों शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया है। आरोप है कि नौकरी से निकाले गए दोनों शिक्षक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहे थे। एलजी ने एक वक्तव्य में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com