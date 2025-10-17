शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Indian stock market remains at highest level
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (17:11 IST)

Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex उछलकर 83950 के पार, Nifty भी चढ़ा

Indian stock market remains at highest level
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार आज उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। धनतेरस के एक दिन पहले भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है। गुरुवार को भी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 862.23 अंकों की छलांग लगाकर 83467.23 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 261.75 अंक चढ़कर 25585.30 के स्तर तक पहुंच गया। 
 
खबरों के अनुसार, शेयर बाजार आज उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।
 
निफ्टी ऑटो (0.66 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.57 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.36 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकों की आगामी आय और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव कम होने के संकेतों ने समग्र उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। 
शेयर बाजार की चमक में सबसे ज्यादा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग के दौरान 57,830.20 का नया ऑल-टाइम हाई बनाया। यह मार्च 2025 के अपने निचले स्तर 47,853.95 से लगभग 10,000 अंकों की शानदार बढ़त को दिखाता है। इस पूरे सप्ताह बैंक निफ्टी 2% चढ़ा, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1.7% की तेजी देखने को मिली।
 
धनतेरस के एक दिन पहले भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 87.75 पर पहुंचा। अमेरिकी करेंसी की कमजोरी और आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से रुपया मजबूत हुआ। रुपए की यह बढ़त विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मददगार साबित हुई।
इससे पहले यानी गुरुवार को भी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 862.23 अंकों की छलांग लगाकर 83467.23 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 261.75 अंक चढ़कर 25585.30 के स्तर तक पहुंच गया, जो करीब 4 महीने का सबसे उच्च स्‍तर रहा।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलत

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलतमध्यप्रदेश दीवाली से पहले लोकायुक्त छापे में काली कमाई के कुबेरों के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति का खुलासा होने से हर कोई हैरान है। लोकायुक्त छापे की जद में आए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर पर जेपी मेहरा के पास से जिस तरह से कोरोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि दोनों ही अफसरों ने नौकरी के दौरान किस कदर का भ्रष्टाचार किया होगा। सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य खड़ किया लेकिन सरकार और जांच एजेेंसियों की नजर नही गई।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियारछत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बतायाट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA

और भी वीडियो देखें

कौन हैं रिवाबा जडेजा, जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने बनाया मंत्री

कौन हैं रिवाबा जडेजा, जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने बनाया मंत्रीRivaba Jadeja news in hindi : गुजरात के मुख्मंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए हर्ष संघवी, जीतू वाघानी, अर्जुन मोढवाड़िया समेत 25 मंत्रियों को शामिल किया है। भूपेंद्र पटेल की नई टीम में जामनगर नार्थ से विधायक रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं। जानिए कौन हैं रिवाबा जडेजा जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने अपनी टीम में शामिल किया है।

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने भरी पहली उड़ान, क्या बोले राजनाथ?

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने भरी पहली उड़ान, क्या बोले राजनाथ?Tejas MK-1A : हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिविजन में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने शुक्रवार को अपनी पहली उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?

तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?Bihar Election news : बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी चुनाव मैदान में है। तेजप्रताप ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है तो तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जानिए तेजप्रताप तेजस्वी में शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे हैं।

मोदी-शाह के गढ़ गुजरात में क्या कमजोर हो रही भाजपा, चुनाव से 2 साल पहले भूपेंद्र सरकार के चेहरे बदलने से उठे सवाल?

मोदी-शाह के गढ़ गुजरात में क्या कमजोर हो रही भाजपा, चुनाव से 2 साल पहले भूपेंद्र सरकार के चेहरे बदलने से उठे सवाल?गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल सरकार के चेहरे को एक झटके में बदल दिया गया है। गुरुवारा को भूपेंद्र पटेल सरकार में शामिल सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद शुक्रवार को भूपेंद्र सरकार में 25 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ 6 मंत्रियों को दोबारा मौका मिला है। वहीं हर्ष सिंघवी को राज्यमंत्री से अब सीधे गुजरात का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। शुक्रवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा आलाकमान ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। गुजरात में अचानक से हुए इस सियासी बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गरम है।

भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमान

भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमानGujrat Bhupendra Patel new cabinet : गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया। उन्होंने हर्ष संघवी को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट में शामिल किया है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com