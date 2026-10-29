Cyclone Arnab के बाद भी बारिश से राहत नहीं, IMD ने नए लो-प्रेशर को लेकर जारी किया अलर्ट, बंगाल में भारी बारिश का अनुमान

देश में चक्रवात Arnab का असर कमजोर पड़ने के बावजूद मौसम का मिजाज अभी सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, जहां चक्रवात Arnab कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है, वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी अंडमान सागर क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) विकसित हुआ है। इसके आने वाले दिनों में और मजबूत होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, नया सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इस बीच, चक्रवात Arnab के अवशेषों के कारण पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान है।



पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, चक्रवात Arnab कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर डिप्रेशन में बदल गया है। इसके गुरुवार रात तक और कमजोर होकर स्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार तक भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण बंगाल के जिन जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान है, उनमें शामिल हैं:

- दक्षिण 24 परगना

- पूर्व मेदिनीपुर

- पश्चिम मेदिनीपुर

- झारग्राम

- बांकुड़ा

- पुरुलिया

वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में शनिवार सुबह तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में शनिवार तक गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है।

सागर द्वीप पर 24 घंटे में 81.8 मिमी बारिश

IMD के आंकड़ों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित सागर द्वीप में गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान 81.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस अवधि में यह पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश थी।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसमी सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण गुरुवार सुबह मजबूत होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अगले कुछ दिनों में तीव्र होने का अनुमान है।

ऐसे में एक तरफ चक्रवात Arnab का कमजोर होता प्रभाव बारिश ला रहा है, तो दूसरी तरफ नया मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के लिए IMD की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर नजर रखें।