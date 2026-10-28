Cyclone Arnab : आंध्रप्रदेश के 13 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा, ओडिशा से तेलंगाना तक भारी बारिश का अलर्ट

Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (23:31 IST)
चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab) के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बीच अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने बुधवार को राज्य के 13 जिलों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम क्षेत्र के लिए मध्यम से उच्च स्तर के फ्लैश फ्लड जोखिम की चेतावनी जारी की। यह अलर्ट गुरुवार, 29 अक्टूबर की सुबह 5.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच ओडिशा सरकार ने भी राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि तेलंगाना के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
आंध्र प्रदेश के इन 13 जिलों में बाढ़ का खतरा
IMD की चेतावनी के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। लगातार बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ने और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है।
अलर्ट वाले 13 जिले हैं:
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बापटला
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गुंटूर
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एनटीआर
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कृष्णा
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एलुरु
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पूर्वी गोदावरी
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काकीनाडा
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अल्लूरी सीताराम राजू
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विशाखापत्तनम
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विजयनगरम
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अनकापल्ली
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पार्वतीपुरम मान्यम
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पश्चिमी गोदावरी
इन जिलों के साथ यानम क्षेत्र को भी चेतावनी के दायरे में रखा गया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील और निचले इलाकों में जलभराव तथा अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत बताई है।
तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ चक्रवात
मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात अर्नब ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तटवर्ती क्षेत्र में दस्तक दी। तट से टकराने के दौरान इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि झोंकों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी।
IMD के शाम के बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात आगे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कमजोर होकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आ गया था। इसके 28 अक्टूबर की आधी रात तक गहरे दबाव के क्षेत्र (Deep Depression) में कमजोर होने की संभावना जताई गई। हालांकि, इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में बारिश का खतरा बना हुआ है।
ओडिशा में मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की
चक्रवात अर्नब के खतरे को देखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में विशेष राहत आयुक्त कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया। साथ ही ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और अग्निशमन सेवाओं को अलर्ट पर रखने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तेलंगाना के छह जिलों में भारी बारिश की आशंका
चक्रवात का असर तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों के छह जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इनमें नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, कोठागुडेम, मुलुगु और महबूबाबाद शामिल हैं।
राज्य के आसपास के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में पूर्वी जिलों की तुलना में चक्रवात का प्रभाव कम रहने का अनुमान है, हालांकि शहर में बादल छाने और बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।