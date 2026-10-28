Cyclone Arnab : आंध्रप्रदेश के 13 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा, ओडिशा से तेलंगाना तक भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab) के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बीच अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने बुधवार को राज्य के 13 जिलों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम क्षेत्र के लिए मध्यम से उच्च स्तर के फ्लैश फ्लड जोखिम की चेतावनी जारी की। यह अलर्ट गुरुवार, 29 अक्टूबर की सुबह 5.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच ओडिशा सरकार ने भी राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि तेलंगाना के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

आंध्र प्रदेश के इन 13 जिलों में बाढ़ का खतरा

IMD की चेतावनी के अनुसार, चक्रवात के प्रभाव से कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। लगातार बारिश के कारण मिट्टी में नमी बढ़ने और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है।

अलर्ट वाले 13 जिले हैं:

बापटला

गुंटूर

एनटीआर

कृष्णा

एलुरु

पूर्वी गोदावरी

काकीनाडा

अल्लूरी सीताराम राजू

विशाखापत्तनम

विजयनगरम

अनकापल्ली

पार्वतीपुरम मान्यम

पश्चिमी गोदावरी

इन जिलों के साथ यानम क्षेत्र को भी चेतावनी के दायरे में रखा गया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील और निचले इलाकों में जलभराव तथा अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत बताई है।

तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ चक्रवात

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात अर्नब ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तटवर्ती क्षेत्र में दस्तक दी। तट से टकराने के दौरान इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि झोंकों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी।

IMD के शाम के बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात आगे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कमजोर होकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आ गया था। इसके 28 अक्टूबर की आधी रात तक गहरे दबाव के क्षेत्र (Deep Depression) में कमजोर होने की संभावना जताई गई। हालांकि, इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में बारिश का खतरा बना हुआ है।

The severe cyclonic storm “Arnab” over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and adjoining Westcentral Bay of Bengal, moved very slowly north-northwestwards with the speed of 7 kmph during past 6 hours and lay centered at 1430 hrs IST of today, the 28th October, over the same region near latitude 16.8°N and longitude 81.8°E, about 40 km north-northeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 40 km west-northwest of Yanam (Puducherry UT), 50 km west-southwest of Kakinada (Andhra Pradesh), 100 km northeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 110 km east-northeast of Gannavaram (Andhra Pradesh) and 100 km southwest of Tuni. It is very likely to move north-northwestwards during next 48 hours and weaken gradually. It will weaken into a Cyclonic Storm in the evening and further into a Deep Depression by night of today. The system is under continuous surveillance of the Doppler Weather Radar at Machilipatnam. — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026 ओडिशा में मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की

चक्रवात अर्नब के खतरे को देखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में विशेष राहत आयुक्त कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया। साथ ही ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और अग्निशमन सेवाओं को अलर्ट पर रखने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तेलंगाना के छह जिलों में भारी बारिश की आशंका

चक्रवात का असर तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों के छह जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इनमें नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, कोठागुडेम, मुलुगु और महबूबाबाद शामिल हैं।