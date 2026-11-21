सेंसेक्स 2326 अंक उछला, निफ्टी 25800 के पार; एंथ्रोपिक की धमाकेदार एंट्री, जानें कैसा रहेगा अगला हफ्ता

Share Market Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए नवंबर का तीसरा हफ्ता भी जबरदस्त रहा। सेंसेक्स 2326 अंक बढ़ गया तो निफ्टी में 656 अंकों का उछाल देखा गया। इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी 2026 के उच्चतम स्तर पर दिखाई दिए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 84,000 के करीब बंद हुआ तो निफ्टी भी 25,300 पार था। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 512 अंक की बढ़त के साथ 82105 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 147 अंक चढ़कर 25291 पर पहुंच गया। मंगलवार को सेंसेक्स 427 अंकों की बढ़त के साथ 82532 पर पहुंचा, निफ्टी भी 96 अंक बढ़कर 25387 पर बंद हुआ।

बुधवार को सेंसेक्स 500 अंकों की गिरावट के साथ 82032 पर था वहीं निफ्टी भी 159 अंक गिरकर 25228 पर आ गया। गुरुवार को सेंसेक्स 989 अंकों की बढ़त के साथ 83022 पर पहुंचा, निफ्टी भी 286 अंक बढ़कर 25514 पर बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 898 अंक बढ़कर 83920 पर था वहीं निफ्टी भी 286 अंकों की बढ़त के साथ 25801 पर आ गया।

शेयर मार्केट में एंथ्रोपिक की धमाकेदार एंट्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में एंट्री के साथ बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में एंट्री के साथ बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। नैस्डैक पर लिस्टिंग के दिन कंपनी के शेयर करीब 34 फीसदी उछल गए। इससे कंपनी का वैल्यूएशन करीब 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया और यह एलन मस्क की स्पेस एक्स से आगे निकल गई।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

16 नवंबर से 20 नवंबर 2026 के कारोबारी सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार (सेंसेक्स और निफ्टी) ने वैश्विक अस्थिरता और मुनाफावसूली के बीच भी दमदार लचीलापन दिखाया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी, वैश्विक बाजारों में बिकवाली और AI/टेक वैल्यूएशन की चिंता, कच्चे तेल की चाल और महंगाई/ब्याज दरों के संकेत ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

इस सप्ताह बैंकिंग, हेल्थकेयर और FMCG/IT शेयरों में चुनिंदा खरीदारी ने बेंचमार्क सूचकांकों को ऊपरी स्तरों पर बनाए रखने में मदद की। हालांकि मजबूत डॉलर और औद्योगिक मांग को लेकर चिंताओं के चलते मेटल शेयरों पर दबाव देखा गया, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में कुछ सत्रों में मुनाफावसूली और सुस्ती नजर आई।

कैसा रहेगा अगला हफ्‍ता?

नवंबर महीने में अब तक बाजार में काफी तेज उछाल आ चुका है। साथ ही मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेंगे, जिससे यह 4 कारोबारी सत्रों का छोटा सप्ताह होगा। कम ट्रेडिंग दिनों के बीच पोजीशन कैरी करने को लेकर निवेशक कुछ सतर्कता बरत सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली का जोखिम भी बना हुआ है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

शेयर बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल के अनुसार, शेयर बाजार में पिछले 15 दिनों में माहौल पूरी तरह बदला सा नजर आ रहा है। FII लेवाली कर रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, युद्ध भी थमा है। जिस गति से बाजार चल रहा है उससे इसके जल्द ही नई ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।