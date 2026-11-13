जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे से Nvidia को लगा बड़ा झटका, 13% लुढ़के शेयर, अरबों डॉलर स्वाहा

क्या है इस्तीफे की असली वजह?

हाल ही में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में जेन्सेन हुआंग का नाम एलिस हुआंग नामक एक चीनी बिजनेसवुमन से जोड़ा गया था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि यह महिला चीन के लिए जासूसी का काम करती है।

इस खुलासे के बाद एनवीडिया के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी थी कि क्या हुआंग को किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत टारगेट किया गया था। विवाद बढ़ता देख जेन्सेन हुआंग ने खुद कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर अपनी गलती स्वीकार की। इसके साथ ही, एनवीडिया में उनके 33 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल का अंत हो गया है।

शेयर 13% टूटे , 600 अरब डॉलर की वेल्थ स्वाहा

सीईओ के अचानक इस्तीफे और कंपनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का असर सीधे तौर पर एनवीडिया के शेयरों पर पड़ा है। नैस्डैक (Nasdaq) पर एनवीडिया का शेयर गिरकर 150.98 डॉलर पर आ गया। निवेशकों में मची भगदड़ और भारी बिकवाली के चलते शेयरों में एक ही झटके में 13 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।



इस हफ्ते आई इस भयंकर गिरावट के कारण कंपनी के मार्केट वैल्यू से करीब 600 अरब डॉलर साफ हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2012 के बाद से यह एनवीडिया के शेयरों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। ALSO READ: Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क? इस हफ्ते आई इस भयंकर गिरावट के कारण कंपनी के मार्केट वैल्यू से करीब 600 अरब डॉलर साफ हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2012 के बाद से यह एनवीडिया के शेयरों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है।

किसने संभाली जिम्मेदारी?

CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी (interim chief executive) नियुक्त किया गया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की और जेन्सेन हुआंग के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद किया। एनवीडिया ने हार्वे सी. जोन्स को अपने बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है। सितंबर 2013 से CFO के तौर पर काम कर रहीं क्रेस, इस भूमिका को निभाते हुए अंतरिम CEO का कार्यभार भी संभालेंगी, जब तक कि किसी स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती।

बहरहाल एआई चिप मार्केट पर राज करने वाली इस दिग्गज कंपनी के लिए यह दौर काफी उथल-पुथल भरा साबित हो रहा है, और बाजार की नजरें अब एनवीडिया के अगले कदमों पर टिकी हैं।