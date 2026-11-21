गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल से ज्यादा की जेल

अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के दोषी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने यानी 19 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश ने शुक्रवार को करीब 80 मिनट तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत के जज विक्टर मारेरो ने सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अदालत को बताया कि कथित हत्या की साजिश के कारण उनका नियमित कानूनी कामकाज 1,200 दिनों से अधिक समय तक प्रभावित रहा। वहीं, निखिल गुप्ता ने भी अदालत में संक्षिप्त बयान दिया और साजिश में अपनी संलिप्तता को लेकर अफसोस जताया।

तीन आरोपों में निखिल गुप्ता ने कबूला था जुर्म

55 वर्षीय निखिल गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में तीन आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इनमें हत्या के लिए सुपारी देने, सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल हैं। ये आरोप न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित योजना में उनकी भूमिका से जुड़े हैं।

अमेरिकी सरकार ने निखिल गुप्ता के लिए 24 साल की जेल की सजा की मांग की थी। पिछले सप्ताह अदालत में दाखिल अपनी दलील में अभियोजन पक्ष ने उनके कृत्य को बेहद क्रूर और दुस्साहसपूर्ण बताया था।

अभियोजकों का आरोप था कि गुप्ता और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की योजना बनाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस साजिश में कम से कम एक भारतीय सरकारी कर्मचारी भी शामिल था। यह आरोप अमेरिकी अभियोजन पक्ष की ओर से लगाया गया है।

कैसे रची गई थी पन्नू की हत्या की साजिश?

अमेरिकी अभियोग और अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, 2023 में निखिल गुप्ता ने भारत और अन्य स्थानों पर मौजूद कई लोगों के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की योजना बनाने में भूमिका निभाई थी। इस मामले में विकास यादव को सह-आरोपी बताया गया है।

आरोपों के अनुसार, विकास यादव के निर्देश पर गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे वह आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा सहयोगी समझ रहा था। गुप्ता ने उससे न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर की व्यवस्था करने को कहा। हालांकि, वह व्यक्ति वास्तव में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के साथ काम करने वाला गोपनीय सूत्र था।

इसके बाद गुप्ता के जरिए हुई बातचीत के माध्यम से विकास यादव ने कथित तौर पर हत्या को अंजाम देने के लिए एक अंडरकवर अधिकारी को एक लाख डॉलर देने पर सहमति जताई।

अदालत में पेश आरोपों के मुताबिक, 9 जून 2023 के आसपास गुप्ता और यादव ने अपने एक सहयोगी के जरिए अंडरकवर अधिकारी को 15,000 डॉलर नकद अग्रिम भुगतान के तौर पर भी दिलवाए थे।

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू?

गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखता है। वह प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का स्वयंभू जनरल काउंसल बताया जाता है। भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है और वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है।